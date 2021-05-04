وجبات إفطار وكراتين غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا بالإسكندرية (صور)

ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وزعت أمانة حزب حماة الوطن بالإسكندرية، الثلاثاء، وجبات إفطار وكراتين ومساعدات غذائية، ضمن مبادراتها لتلبية احتياجات الفئات والأسر الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي يُوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا من أجل رفع العبء عن كاهل البسطاء تحت رعاية الدكتور محمد نور الدين، نائب رئيس الحزب، وقيادة الدكتور محمد زميل الأخطابي، الأمين العام للحزب بالمحافظة.

وواصل مطبخ الخير"عمله لتوزيع وجبات مجانية للأسر المتعففة الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرضى والمسنين، الذي جرى افتتاحه من قِبل أمانة الإسكندرية خلال شهر رمضان الكريم من خلال أمانة الشؤون الاجتماعية برئاسة وفاء العطار، بحضور الدكتور محمد نور الدين، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد زميل الأخطابي، الأمين العام للحزب بالمحافظة، وأمجد المصري، أمين التنظيم، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

حيث تم توزيع يوميًا خلال شهر رمضان ما بين "١٥٠ إلى٢٠٠ وجبة" كل يوم في منطقة مختلفة، كما تم توزيع ما يقرب من ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر أحتياجًا.



على الصعيد ذاته، قام الحزب بتوزيع وجبات وكراتين ومساعدات غذائية على أهالي قرية بهيج إحدى القرى الأكثر احتياجًا ببرج العرب، بحضور نائبة الحزب منى عمر، عضو مجلس النواب، والعميد عصام الطوخي، و سامية عبد الحميد، أمين دائرة الجمرك.

•قرى حياه كريمة

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياه كريمة تطوير ٥٧ قرية أم و تابع و نجع؛ بمركز و مدينة برج العرب القديمة، وهم:(مدينة برج العرب القديمة، و ٣ وحدات محلية هي: "بهيج وأبو صير والغربانيات"، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و ٥ نجوع).

وأكد محافظ الإسكندرية أهمية المبادرة في تطوير القرى الأكثر احتياجا و رفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة أهالي قرى برج العرب، حيث يبلغ عدد المستفيدين من أعمال التطوير التي ستتم في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن.

توزيع وجبات ومواد غذائية

توزيع وجبات ومواد غذائية

توزيع وجبات ومواد غذائية

توزيع وجبات ومواد غذائية

توزيع وجبات ومواد غذائية