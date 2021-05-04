الثلاثاء 04 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس حي المنتزه: ننسق مع «هندسة الإسكندرية» لإنهاء تراخيص البناء الجديدة

رئيس حي المنتزه أول
رئيس حي المنتزه أول

قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن الحي استعد لاستقبال طلبات المواطنين بداية من اليوم عقب اختيار الحي من بين أحياء المحافظة لتطبيق منظومة التراخيص والضوابط البنائية الجديدة.

أضافت جيهان، لـ«الدستور» أنه يتم التنسيق مع كلية الهندسة لاستخراج شهادة الصلاحية التي تتم استخراجها من الحي، لتتم مراجعتها واعتمادها من الكلية من واقع الخرائط التي تم إرسالها لهندسة الإسكندرية.

أوضحت أن المواطن يتوجه إلى الحي للتقديم على شهادة الصلاحية ويقوم الحي بعمل المتغيرات عليها، ويتم إرفاقها للجامعة عن طريق المركز التكنولوجي، مشيرة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التقديم من خلال تطبيق خاص دون توجه المواطن إلى الحي.

وواصلت أن الحي يخطر الجامعة بشهادة الصلاحية الخاصة بالمواطن لتقوم بمراجعتها لتعود مرة أخرى للحي للموافقة عليها ويقوم الحي بإخطار المواطن على أساس المستندات الخاصة بالترخيص، واستكمال الملف الخاص بالرخصة الذي يتقدم به المواطن للمركز النموذجي بالمحافظة ليستكمل باقي الإجراءات.

أشارت إلى أن قانون الاشتراطات البنائية المؤقتة الذي نعمل بها يتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحي، هى مَن تعتمد الترخيص بعد موافقة كلية الهندسة على الرسومات، ووثيقة التأمين وجميع المراجعات النهائية، ولتواجد مركز تموذجي بالحي، يقوم بأستكمال بافي الإجراءات.

أكدت أنه من خلال المخططات التفصيلية والخرائط المتواجدة بالحي، نبدأ العمل على المتغيرات المكانية ورفع الاحداثيات، ويكون ذلك  بشكل دقيق عن السابق، موضحة أنه بالنسبة للتراخيص، لن تراجع بالحي أو المركز النموذجي فقط خاصًا العملية الإنشائية للمباني، والتي ستكون من خلال جامعة الإسكندرية، لمراجعة الملف الخاص بالرخصة.

حي المنتزه أول شهادة الصلاحية الإسكندرية تراخيص البناء

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