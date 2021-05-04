«الزراعة»: تحصين 1.8 مليون راس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام والتي بدأت يوم 3 ابريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و816 ألف و97 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم " مليون و369 ألف و10 رأس أبقار، 389 ألف و379 رأس أغنام، 57 ألف و708 رأس ماعز" حتى 28 ابريل 2021.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية تناشد السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس االهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونـــزا الطيور والتي تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصي الوبائـــي النشط الذي يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور .

وأضاف محمود " ان حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائيـــــــة والتى قام بها اطبـــاء الطب الوقائـــــى بالهيئــــة والمحافظات قد اسفرت عــــن تحصين مليون و151 الف و128 طائـــــر, كماأن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولـــــى من جانبها اصــــدار شهادات الامــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى وبلــــغ اجمالى عــددالمزارع التى تـــم معاينتها 1430 مزرعة خلال نفس الفترة. وقد بلغت اجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبـــــع المديريات البيطرية بالمحافظات 4961 تصريح وبلغ اجمالى عدد الطيـــــور المنقولة بين المديريات 5 ملايين و323 الف و815 طائر .