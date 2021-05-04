دير السريان بوادي النطرون يعتذر عن استقبال الزوار حتى 31 مايو

بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أعلن دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالسريان بوادى النطرون؛ استمرار إغلاق أبوابه أمام الأقباط حتى 31 مايو الجاري، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون إنه نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر الإصابة بفيروس كورونا ومنعا للتجمعات يعتذر دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالسريان عن استقبال الزوار من الأقباط والكهنة والأجانب إبتداء من اليوم الأربعاء 5 مايو الجاري وحتى 31 مايو الجاري.

مضيفًا: ونصلي من الله أن يرفع الوباء عن العالم.

وبدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادًا له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية ، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن “يا كل صفوف السمائيين”، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.



وتحتفل الكنائس المسيحية الثلاث، بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس مساء أمس الأول قداسات عيد القيامة المجيد.

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط.