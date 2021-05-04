الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة أمنية لرفع الحواجز الحديدية والخرسانية بالغربية

حملة أمنية لرفع الحواجز
حملة أمنية لرفع الحواجز الحديدية

شنت مديرية أمن الغربية، الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع الحواجز الخرسانية بمحيط ديوان المديرية ومحيط مجمع محاكم طنطا وفتح الشوارع والمحاور المرورية.


وصدرت تعليمات من مؤسسة الرئاسة بضرورة إزالة الحواجز الحديدية والخرسانية بمحيط المحاكم ومديريات الأمن والمراكز الشرطية ودور العبادة وفتح كافة المحاور المرورية وتسهيل حركة السير بمحيط المنشآت المشار إليها تباعًا تيسيرًا علي المواطنين وفك التكدسات المرورية بمحيط تلك المنشآت.


وقامت إدارة مرور الغربية بقيادة العميد عمرو رافت، مدير المرور والعقيد إبراهيم كامل، مدير عمليات إدارة المرور بالإشراف على رفع الحواجز وفتح الشوارع الرئيسية والجانبية وتيسير حركة مرور المركبات.

مديرية أمن الغربية حملة أمنية الحواجز الامنية مرور الغربية محافظة الغربية

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