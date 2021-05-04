البرهان يشرح للكونجرس الأمريكي موقف السودان بشأن سد النهضة

-التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد الكونجرس الأمريكي خلال زيارته للخرطوم برئاسة السيناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يرافقه السيناتور كريس فان هولين.، لبحث العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وكذلك ملف سد النهضة.

السودان يؤكد للكونجرس الأمريكي على موقفه بشأن سد النهضة

وقدم رئيس مجلس السيادة تنويراً لوفد الكونجرس الأمريكي حول رؤية السودان على معالجة التباينات في ملف سد النهضة عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وكذلك قضايا الحدود بشرق البلاد مع إثيوبيا.

وأكد البرهان خلال اللقاء السماح للمنظمات الطوعية في تقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين الإثيوبيين بشرق البلاد.

الكونجرس الأمريكي يؤكد دعم السودان في فترته الانتقالية

وبحث اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك ودفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

من جانبه أشاد وفد الكونجرس الأمريكي بدور رئيس مجلس السيادة في قيادته للمرحلة الانتقالية ونجاحه في العبور بالسودان إلى بر الأمان، مؤكداَ دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية ومساعدة السودان في الاندماج في المجتمع الدولي والإقليمي.

وأكد الوفد أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعزز من العلاقات الثنائية بين الخرطوم الولايات المتحدة وسيدفع بآفاق التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والعسكرية والإقتصادية.

وتعهد الوفد الأمريكي بدعم الولايات المتحدة عملية التحول الديمقراطي وتعزيز مسيرة السلام ، مؤكدا سعيه لحث الأطراف للإنخراط في العملية السلمية لوصول لسلام دائم ومستدام.

وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي للخرطوم تأتي تعزيزاً للعلاقات والتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

وزير المالية السوداني يلتقي وفد الكونجرس الأمريكي

وكان وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم، عقد مع رئيس وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، فيما قال السيناتور كريستوفر كونز، إن زيارة الكونجرس الأمريكي تؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السودان.

وأكد السيناتور كريستوفر كونز واشنطن للعملية الانتقالية في السودان، معلنا عن تثمين جهود الإصلاح في الخرطوم.