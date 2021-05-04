الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تعرب عن تضامنها مع المكسيك في ضحايا انهيار جسر بمكسيكو

حادث جسر في المكسيسك
حادث جسر في المكسيسك

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، تضامنها مع الولايات المتحدة المكسيكية، في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن انهيار جسر أثناء مرور قطار أنفاق في العاصمة مكسيكو، والذي أسفر عن وقوع ضحايا.

 

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالإمارات، في بيانٍ لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة المكسيكية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

حادث جسر المكسيك 

 

وأعلنت السلطات المكسيكية، مساء أمس، سقوط قتلى وعشرات الجرحى في انهيار جسر قطار مترو معلق في العاصمة مكسيكو ليل الاثنين الثلاثاء، لحظة مرور قطار عليه.

 

وقالت السلطات إن 20 شخصا قتلوا وجرح 70 آخرون في حصيلة قابلة للارتفاع.

 

وقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة. وأظهرت مشاهد بثتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

 

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثا عن ناجين.

 

وقالت السلطات إن جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين توقفت بعد فترة وجيزة من الحادث خوفا من سقوط المزيد من الأنقاض أو عربات المترو على الشارع.

 

من جانبها، قالت كلاوديا شينبوم، رئيسة بلدية مكسيكو سيتي، إن عمليات الإنقاذ توقفت "لأن القطار ضعيف جدا".

 

وأضافت أن رافعة تعمل في الموقع على تثبيت عربات القطار كي يتسنى استئناف عمليات الإنقاذ ومعرفة "إن كان هناك آخرون داخل عربة القطار".

 

وأوضحت أن سبعة ممن نقلوا للمستشفيات "في حالة خطيرة"، وكانت قد قالت في وقت سابق إن حوالي 70 شخصا أصيبوا مضيفة، أن عارضة سقطت فيما يبدو على الجسر، لكن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

الإمارات تضامنها المكسيك حادث حادثة انهيار جسر

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