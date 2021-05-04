خلال استقلال المترو.. كيف تتجنب انتقال عدوى كورونا؟

يحتاج العديد من الأشخاص هذه الأيام التذكير مرارًا وتكرارا بتوخي الحذر من عدم نقل العدوى الخاصة بفيروس كورونا المستجد خاصة بعد ظهور السلالة الثالثة بالهند ومن بعدها في العديد من الدول الأخرى، وبالتزامن مع استقلال العديد من المواطنين لمترو الأنفاق نرصد خلال السطور التالية كيف يمكن حماية انفسنا من العدوى الخاصة بالفيروس في خطوات.

نتعرض للازدحام والتكدس المبالغ فيه في وقت الذروة وقرب موعد فطار رمضان داخل مترو الانفاق مما يعرضنا لاحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد لذا يجب على كافة المواطنين الالتزام ببعض الإرشادات التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية للتقليل على الأقل من احتمالية خطر الإصابة، حيث يعتبر مترو الانفاق وسيلة خصبة لنقل العدوى والجراثيم.

طرق انتقال العدوى في التجمعات

تعتبر من أشهر الطرق لنقل العدوى داخل التجمعات والازدحام والتكدس الرذاذ المتطاير خلال العطس أو السعال من الشخص المصاب بالفيروس أو لمس الأسطح الملوةثة بالكورونا حيث يظل الاخير متواجد في الهواء لمدة 30 دقيقة،

ثم يسقط على الأسطح، ويظل نشاطًا على الأسطح لمدة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام، ومن بين هذه الأسطح مقابض أبواب عربات المواصلات العامة مثل المترو.

أماكن لابد من تطهيرها

نصحت منظمة الصحة العالمية كافة المواطنين بضرورة تطهير الايدي عقب استخدام مقابض أبواب الحافلات والعربات والمصاعد وآلات تذاكر المترو، ومقابض داخل المترو، والمصاعد.

وهناك بعض النصائح الأخرى من شأنها تحمي المواطن خلال استقلال المترو.