خلال استقلال المترو.. كيف تتجنب انتقال عدوى كورونا؟
يحتاج العديد من الأشخاص هذه الأيام التذكير مرارًا وتكرارا بتوخي الحذر من عدم نقل العدوى الخاصة بفيروس كورونا المستجد خاصة بعد ظهور السلالة الثالثة بالهند ومن بعدها في العديد من الدول الأخرى، وبالتزامن مع استقلال العديد من المواطنين لمترو الأنفاق نرصد خلال السطور التالية كيف يمكن حماية انفسنا من العدوى الخاصة بالفيروس في خطوات.
نتعرض للازدحام والتكدس المبالغ فيه في وقت الذروة وقرب موعد فطار رمضان داخل مترو الانفاق مما يعرضنا لاحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد لذا يجب على كافة المواطنين الالتزام ببعض الإرشادات التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية للتقليل على الأقل من احتمالية خطر الإصابة، حيث يعتبر مترو الانفاق وسيلة خصبة لنقل العدوى والجراثيم.
طرق انتقال العدوى في التجمعات
تعتبر من أشهر الطرق لنقل العدوى داخل التجمعات والازدحام والتكدس الرذاذ المتطاير خلال العطس أو السعال من الشخص المصاب بالفيروس أو لمس الأسطح الملوةثة بالكورونا حيث يظل الاخير متواجد في الهواء لمدة 30 دقيقة،
ثم يسقط على الأسطح، ويظل نشاطًا على الأسطح لمدة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام، ومن بين هذه الأسطح مقابض أبواب عربات المواصلات العامة مثل المترو.
أماكن لابد من تطهيرها
نصحت منظمة الصحة العالمية كافة المواطنين بضرورة تطهير الايدي عقب استخدام مقابض أبواب الحافلات والعربات والمصاعد وآلات تذاكر المترو، ومقابض داخل المترو، والمصاعد.
وهناك بعض النصائح الأخرى من شأنها تحمي المواطن خلال استقلال المترو.
- تجنب لمس الأسطح خاصة المقابض والأعمدة الخاصة بها وعند لمسها تطهير الايدي باستخدام الكحول لا يقل عن تركيز 70% أو غسل الايدي وهو الأفضل لمدة 30 ثانية متواصلة للتأكد من تطهيرها بالماء والصابون.
- ترك مسافة بقدر الإمكان بينك وبين الشخص امامك تتراوح ما بين 3 إلى 5 أقدام خاصة الذين يعانون من السعال .
- تغطية الفم بالكمامة والعمل على تغيرها في كل مرة تذهب فيها للخارج والحرص على ارتداؤها وخلعها بالطريقة الصحيحة أي تطهير الايدي قبل ارتداؤها، والتخلص الآمن منها بوضعها في كيس بلاستيك محكم والقاؤها بسلة القمامة.
- تغطية الفم عند السعال والعطس بمناديل ورقية أو باستخدام الذرا ع والتخلص من المناديل على الفور في سلة المهملات.
- غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 ثانية، على الأقل، فور النزول من الحافلة أو المترو.
- استعمال بطاقات المترو أفضل من شراء التذاكر بشكل يومي للتقليل من التعرض لفيروس كورونا .