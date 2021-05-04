الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولي يبحث استراتيجية ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة

مدبولي
مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لبحث استراتيجية الدولة في ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس.
‎وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، تعد إطاراً حاكماً لكافة الجهود التي تبذل في هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى وخطط الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، في سبيل توفير الوقود، وتقليل الانبعاثات وحماية البيئة وتوفير مصادر طاقة آمنة.

وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الواعدة المتاحة لدى مصر والتي تؤهلها لأن تصبح مركزا للطاقة في شرق المتوسط، وأحد أكبر مصادر الطاقة الخضراء، لاستخدامات السوق المحلى والتصدير، إلى جانب توجيه جهود البحث العلمي الوطنية إلى دراسة إمكانية توطين صناعات مرتبطة بوقود "الهيدروجين الأخضر" في مصر.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن هناك فرصاً واعدة لتصدير الهيدروجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً للموقع الجغرافي للمنطقة القريب من الاتحاد الأوروبي، وهناك فرص واعدة لدى مصر للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، مدعومة بمقومات داخلية من توافر مصادر الطاقة المتجددة، ومساحات واسعة من الأراضي لإقامة المشروعات المرتبطة بها، وقربها من أسواق الاستهلاك الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها علي خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة. 

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزارتى الكهرباء والبترول بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة صياغة ورقة حول عناصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حتى تكون أساساً ومرجعاً لعمليات التفاوض مع الشركات العالمية فى هذا المجال. 

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى محمد شاكر وزير الكهرباء طارق الملا وزير البترول الهيدروجين الاخضر

الأكثر قراءة

مصدر يكشف موقف «الجبلاية» من طلب الأهلى باستقدام حكام أجانب

وزير التعليم يكشف حقيقة حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة فى جودة التعليم

رفض تظلم الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفين» ضد قناة السويس

اتحاد الكرة يستدعى سيد عبدالحفيظ للتحقيق

الثلاثاء.. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال

رسميًا.. إيقاف سيد عبدالحفيظ وإحالته للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى