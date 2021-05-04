ميركل عن تراجع حدة انتشار عدوى كورونا: «بصيص ضوء في آخر النفق»

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سعادتها حيال تراجع حدة انتشار عدوى كورونا في بلادها.

ونقل مشاركون في جلسة مشاورات افتراضية لكتلة التحالف المسيحي عن ميركل قولها اليوم الثلاثاء :" هناك بصيص ضوء في آخر النفق".

وأشارت ميركل إلى تراجع أعداد الإصابات بالإضافة إلى تراجع طفيف في حدة الوضع داخل قطاع الرعاية المركزة.

في الوقت نفسه، أكدت ميركل أنه كلما اتسم تصرف الناس بالحذر سيتمكن الجميع من الاستفادة من إجراءات التخفيف بصورة أسرع.

كان مجلس الوزراء الألماني أقر مرسوما يقضي بإتاحة تخفيف قيود كورونا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل لمن حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا وللمتعافين من مرض كوفيد.19-

بذلك فتحت الحكومة الألمانية الطريق أمام اتخاذ قرار سريع بخصوص هذا المرسوم في البرلمان بعد غد الخميس وفي مجلس الولايات يوم الجمعة المقبل.

كما توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالشكر للطبيبات والأطباء وجميع أفراد أطقم الرعاية الصحية على «مجهوداتهم المفعمة بالتضحية» في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل في رسالة شكر في مستهل اليوم الألماني للأطباء اليوم الثلاثاء إن الأطباء وأطقم الرعاية الصحية تقوم في هذه الموجة الثالثة أيضاً بكل وجه من أوجه العمل يومياً فيما يتعلق برعاية المرضى وكذلك بإجراء اختبارات وتقديم اللقاح.



وأضافت أنه يتعين على الدولة والمواطنين والمجتمع بأسره دعم القطاع الصحي من أجل دعم قواعد «مكابح الطوارئ» التي تم إقرارها لمواجهة فيروس كورونا على المستوى الاتحادي.

وتابعت ميركل بالقول إنها تهدف بذلك إلى كسر الموجة الثالثة وخفض الإصابات الجديدة من أجل تجنب زيادة العبء على القطاع الصحي.

وقالت المستشارة إنه أمر مشجع أن اللقاحات تكتسب زخماً كسبيل للتغلب على الوباء، وأكدت أيضاً أنه يجب توفير ظروف جيدة من أجل أطقم الرعاية الصحية.

وتقام أولى مشاورات موسعة للأطباء منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا على الإنترنت، بعدما تم إلغاء اليوم الألماني للأطباء العام الماضي. وكان من المقرر عقد نسخة المؤتمر هذا العام بمدينة روستوك.

وتتناول المشاورات التي تستمر يومين إمكانية وضع قواعد جديدة تتعلق بالقتل الرحيم في ألمانيا، حيث من المقرر إجراء نقاش مفتوح حول هذا الأمر.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ألغت حظر القتل الرحيم بشكل تجاري العام الماضي.