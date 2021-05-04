بيل جيتس وزوجته آخرها.. أغلى 6 حالات طلاق على مستوى العالم

يعتبر الطلاق بداية للمتاعب والذهاب للمحاكم من أجل الحصول على نفقة وتسويات بين الزوجين، لكن هناك من يحصل على الملايين بل المليارات من أجل التسوية في الطلاق.

ويستعرض “الدستور” في تقريره أغلى حالات الطلاق في العالم عقب انفصال بيل جيتس وزوجته ميليندا اللذين سيتعين عليهما التوصل لاتفاقية لتوزيع الثروة التي تقدر بأكثر من 130 مليار دولار.



طلاق جيف وماكنزي بيزوس بـ 68 مليار دولار

تقدر ثروة أغنى رجل في العالم ومدير شركة أمازون أكثر من 137 مليار دولار.



وصدم بيزوس العالم بتغريدة علي تويتر يعلن فيها انفصاله عن ماكنزي، عقب خلافات واسعة فيما بينهما لم يتمكنا من حلها، رغم محاولاتهما المستمرة للحفاظ على حياتهما المشتركة.



ولم يكن هناك اتفاق مسبق علي توزيع الثروة بعد الطلاق بين الطرفين، ولكن قوانين الولاية التي يقيمان فيها، يتيح للزوجة الحصول على 50% من ثروة طليقها، وهو ما يعني أكثر من 68 مليار دولار.

طلاق إليك وايلدنشتاين و جوسلين بـ 3.8 مليار دولار

الطلاق الثاني بين الملياردير الفرنسي وتاجر التحف الأشهر في العالم إليك وايلدنشتاين وزوجته جوسلين، بتكلفة ٣.٨ مليار دولار.

وجاء الطلاق بعد الوصول إلي طريق مسدود وقال الزوج أنه لم يعد يطق النظر في عين زوجته وأكد الزوجة مبادلاته نفس الشعور .

ووصل الاتفاق فيما بينهم الي أن تتقاضى 2.5 مليار دولار كاش، ووافقت على تقسيط المبلغ المتبقي، وأن تكتفي بالحصول على 100 مليون دولار سنوياً لمدة 13 عاماً.

طلاق روبرت ماردوخ وأنا تورف بـ1.7 مليار دولار

أزمة كبيرة عاشها روبرت ماردوخ الملقب بملك الميديا في الفترة الأخيرة من زواجه مع أنا تورف، دفعهم إلي اتفاق طلاق فيما بينهم تحصل الزوجة على 1.7 مليار دولار ترضية لها وتعويضاً عن 31 عاماً زواج.



طلاق بيرني أكلستون وسلافيكا راديتش بـ1.2 مليار دولار

أزمات كبيرة أحاطت زواج الملياردير البريطاني بيرين الستون وزوجته سلافيكا راديتش، ووصل الأمر إلي الذهاب الي المحاكم.

وأصرت سلافيكا على أن تأخذ حقها بالمحاكم، وبالفعل حصلت على حكم نالت بموجبه 1.2 مليار دولار، ودخلت بعدها عالم البزنيس.

طلاق هارولد هام وسو آن أرنال بـ 975 مليون دولار

أزمات عديدة انتهت بطلاق بين ملك البترول في العالم الملياردير هارولد هام وسو آن أرنال بعد زواج استمر ٢٤ سنة ووصل الي النهاية في عام ٢٠١٢.

وبعد مفاوضات شاقة، سلم قطب أقطاب شركات البترول شيكاً بمبلغ 975 مليار دولار إلى طليقته وأم أولاده، وهو مبلغ يساوي 5% فقط من ثروته وقتها.

وتردد أن سو رفضت أن تصرف الشيك حتى نالت مبلغاً إضافياً كترضية بعدها بثلاث سنوات.