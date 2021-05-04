إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

شهد طريق العلاقي بأسوان، مساء الثلاثاء، انقلاب سيارة ربع نقل ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ليتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما انتقلت الإجهزة الأمنية إلي موقع الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على صعيد آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، في ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين عن القانون، خلال حملة أمنية مكبرة نتج عنها تنفيذ 805 أحكام قضائية.