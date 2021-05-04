وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة

إعلان التفاصيل عقب إجازة العيد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الثانوية العامة ستعقد في يوليو، مضيفآ انه سيعلن التفاصيل المتعلقة بالامتحانات عقب اجازة عيد الفطر ، وتابع قائلآ " عدا هذا كله اجتهادات لا علاقة لها بنا كالعادة في كل موسم "!".

وأكد وزير التعليم، خلال تصريحات صحفيه، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تتم على مستوى المديريات في شهر يونيو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت تفاصيل عقد 3 امتحانات التجريبية قومية لطلاب الثانوية العامة 2020/2021 بشهور ابريل ومايو و يونيو.



وأوضحت الوزارة، أنه سيعقد الامتحان التجريبي لطلاب 3 ثانوي ، حيث قررت الوزارة عقد اللمتحان التجريبي في شهر ابريل خلال ايام 18 و20 و22 ابريل ، الكترونيا علي ان يؤديه الطلاب باستخدام اجهزة التابلت المدرسي .



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من الامتحان التجريبي قياس مدي كفاءة الاجهزة المستخدمة ، ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات .



كما أوضحت وزارة التربية والتعليم ،ان الهدف من عقد الامتحان التجريبي ايضا ، هو تجربة عملية لأكواد المواد وكلمات المرور التي سيقوم باستخدامها الطلاب في الامتحان .



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن جدول الاختبار التجريبي في مايو يشمل التالي:



- الأحد 23 مايو يؤدي الطلاب امتحان مواد، ( اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الثانية) علي فترات ليكون الامتحان في الوحدة الأولي والثانية لكل مادة .

- الثلاثاء25 مايو ، يؤدي الطلاب الامتحان بحسب الشعبة العلمية والادبية في المواد التالية ( التاريخ والفيزياء - علم النفس - الأحياء - الرياضيات البحتة ) .



- الخميس 27 مايو يؤدي الطلاب الامتحان في ( الجغرافيا - الكيمياء - الفلسفة والمنطق - الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية ) .



وفي شهر يونيه اكدت الوزارة انه سيتم عقد اختبار تجريبي كمحاكاة كاملة لاختبار الثانوية العامة النهائي في الفترة بين 12 لـ 17 يونيه .