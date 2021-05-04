«مرض مايو» .. اكتئاب موسمي يحدث لليابانيين بسبب العمل

مرض مايو

يتعرض اليابانيون خلال الشهر الحالي لحالة يطلق عليها "مرض مايو" حيث ترى السكان لديهم شيء من الاكتئاب، أو نوع من الخمول وكذلك صعوبة في التكييف والشعور بالضغط الشديد، بالإضافة للإصابة بالقلق لبعض الأشخاص، فبحلول شهر إبريل وهو شهر عام دراسي جديد وسنة مالية جديدة لديهم وكذلك تحديد المهام الجديدة وفقًا للوظائف القديمة، يتبعه مايو وفيه تبدء كل التغيرات وما فيها من صعوبة وعدم تكييف بشكل كبير، وتؤثر على الاستقرار في الروتين الجديد.

حالة موسمية معروفة بمرض مايو

تفسير هذه الحالة وفقًا لما جاء بموقع "Brightside" أن هناك ما يعرف ب "مرض مايو" وهو اكتئاب معروف حدوثه في اليابان حيث أنه موسمي لديهم، والعلماء لم يحددوا لماذا تحدث هذه التغيرات ولكن على الأرجح يتم التعرض لذلك بسبب التغيير المفاجىء في الجداول أو ضغوط للذهاب البعض لبيئة جديدة في العمل مما تسبب للبعض نوع من الاحباط.

متى تبدء أعراض مرض مايو

تبدء أعراض مرض مايو منذ الحصول على العطلات 30 إبريل إلى 5 مايو ويرى البعض منهم صعوبة في الرجوع لنشاطهم مرة أخرى، ويزداد الكسل والشعور بالخمول لدي البعض الآخر الأمر قد يمر سريعًا على بعض الأشخاص ولكنه يكون قاس على أشخاص أخرى .

تاريخ مرض مايو

ظهر هذا المرض الذي يصيب اليابانيون أو كما يسمي "جوجاتسوبوي" في آواخر الستنينات حيث كانت اليابان تتمتع بفترة رائعة من النمو الاقتصادي، لذا العمل لديهم شاق للغاية ويسعى الجميع لاثبات نفسه ما بين العديد من منافسيه ويلتزمون بعدد ساعات عمل ايضًا معينه، وفترة الراحة الخاصة بهم تكون محددة للغاية.

كيفية التعامل مع الحالات الخطيرة

يمكن أن تؤدي الحالات الخطيرة لمشكلات طويلة المدي في الصحة العقلية ، حتى تصل للانعزال الاجتماعي، وعدم رغبة الأطفال في الذهاب للمدرسة على سبيل المثال والناحية الأخرى عدم ذهاب الموظفون للمكاتب، ولكنهم يتعاملون بشكل أساسي في مثل هذه الأمراض العقلية فهم يقوموا بتوفير مستشارين لمساعدة الأشخاص على التعامل في مثل هذه الحالات الخطيرة، والوصول بهم لبر الآمان من خلال البدء في العلاج النفسي مع الحالات الخطيرة.