انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير بأسوان (صور)

نظمت إدارة رياض الأطفال، اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير، على مستوى منطقة أسوان الأزهرية، للعام الدراسي 2020 / 2021 لتلاميذ الروضة بالمعاهد العادية والنموذجية.

وجاء ذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية.

وشملت التصفيات التالي: تقييم الأطفال من خلال لجنة مشكلة من إدارة شئون القرآن الكريم وإدارة رياض الأطفال، بالمنطقة وذلك في حفظ الطفل لجزئي عم وتبارك، مع التلاوة الصحيحة وفق أحكام التجويد، وحفظ ١٠ أحاديث نبوية.

ويشارك التلاميذ الفائزون في التصفيات النهائية، على مستوى المنطقة بالتصفيات النهائية، التي تجريها الإدارة العامة لرياض الأطفال على مستوى المناطق بالقاهرة.

ومن المقرر تكريم الأطفال العشرة الأوائل على مستوى منطقة أسوان الأزهرية.

جدير بالذكر أن أعلنت إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية، عن اعتماد معهد فتيات البحيرة الإعدادي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى تم زيارته من قبل الهيئة خلال الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١.

ومن جانبه قال شعبان محمد، مدير إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية، إن اعتماد المعهد من قبل الهيئة جاء بفضل جهود إدارة المعهد وتفانيها وإخلاصها في العمل حتي تحقق ما أريد له.

ووجه مدير الجودة الشكر لفضيلة الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية لاهتمامه بمتطلبات إدارة الجودة وتحقيقها حتى تتمكن المنطقة من اعتماد أكبر نسبة من المعاهد خلال الفترة المقبلة.

كما وجه الشكر أيضاً لفضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس المنطقة السابق على دعمه للإدارة خلال الفترة الماضية وانعكاس ذلك على نسبة المعاهد التي تقدمت بها الإدارة واعتمادها بنسبة ١٠٠%، مقدما "شعبان " أجمل عبارات الشكر والتقدير لفريق عمل الجودة بالمنطقة على ما قدموه من جهد وعمل حتي تحقق إدارة الجودة هذا النجاح في نسبة المعاهد المعتمدة.

IMG-20210504-WA0030

IMG-20210504-WA0032

IMG-20210504-WA0030