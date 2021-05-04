الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير بأسوان (صور)

التصفيات النهائية
التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير بأسوان

نظمت إدارة رياض الأطفال، اليوم الثلاثاء، التصفيات النهائية لمسابقة الأزهري الصغير، على مستوى منطقة أسوان الأزهرية، للعام الدراسي 2020 / 2021 لتلاميذ الروضة بالمعاهد العادية والنموذجية.

وجاء ذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية.

وشملت التصفيات التالي: تقييم الأطفال من خلال لجنة مشكلة من إدارة شئون القرآن الكريم وإدارة رياض الأطفال، بالمنطقة وذلك في حفظ الطفل لجزئي عم وتبارك، مع التلاوة الصحيحة وفق أحكام التجويد، وحفظ ١٠ أحاديث نبوية.

ويشارك التلاميذ الفائزون في التصفيات النهائية، على مستوى المنطقة بالتصفيات النهائية، التي تجريها الإدارة العامة لرياض الأطفال على مستوى المناطق بالقاهرة.

ومن المقرر تكريم الأطفال العشرة الأوائل على مستوى منطقة أسوان الأزهرية.

جدير بالذكر أن أعلنت إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية، عن اعتماد معهد فتيات البحيرة الإعدادي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى تم زيارته من قبل الهيئة خلال الفصل الدراسي الأول للعام  ٢٠٢٠-٢٠٢١.

ومن جانبه قال شعبان محمد، مدير إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية، إن اعتماد المعهد من قبل الهيئة جاء بفضل جهود إدارة المعهد وتفانيها وإخلاصها في العمل حتي تحقق ما أريد له.

ووجه مدير الجودة الشكر لفضيلة الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية لاهتمامه بمتطلبات إدارة الجودة وتحقيقها حتى تتمكن المنطقة من اعتماد أكبر نسبة من المعاهد خلال الفترة المقبلة.

كما وجه الشكر أيضاً لفضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس المنطقة السابق على دعمه للإدارة خلال الفترة الماضية وانعكاس ذلك على نسبة المعاهد التي تقدمت بها الإدارة واعتمادها بنسبة ١٠٠%، مقدما "شعبان " أجمل عبارات الشكر والتقدير لفريق عمل الجودة بالمنطقة على ما قدموه من جهد وعمل حتي تحقق إدارة الجودة هذا النجاح في نسبة المعاهد المعتمدة.

IMG-20210504-WA0030
IMG-20210504-WA0030
IMG-20210504-WA0032
IMG-20210504-WA0032
IMG-20210504-WA0030
IMG-20210504-WA0030
IMG-20210504-WA0029
IMG-20210504-WA0029
أسوان اطفال اليوم الثلاثاء رياض الاطفال الأزهرية مسابقة الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر يكشف موقف «الجبلاية» من طلب الأهلى باستقدام حكام أجانب

وزير التعليم يكشف حقيقة حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة فى جودة التعليم

رفض تظلم الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفين» ضد قناة السويس

اتحاد الكرة يستدعى سيد عبدالحفيظ للتحقيق

الثلاثاء.. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال

رسميًا.. إيقاف سيد عبدالحفيظ وإحالته للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى