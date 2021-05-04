تشميع مقاهي مخالفة ومصادرة 24 شيشة بحي غرب سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري حملة للمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش، و للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي لمنع تداول الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات والمحال التجارية وكافة قطاعات الحي.

وأضاف “الشطوري” أن الحملة التي تم تنفيذها أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد ٢٤ شيشة و ٢٥ من المضبوطات المتنوعة وغلق وتشميع ٢ مقهي بسيالة أولاد نصير، من المضبوطات المتنوعة، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد “الشطوري” أن فرق الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة وفي أيام الأجازات الرسمية والعطلات ولن نتهاون مع أيّ مخالف لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة المواطنين”.

وأشار”الشطوري” إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع العميد محمد كامل مأمور قسم شرطة سوهاج أول والمقدم إسلام عجاج رئيس مباحث القسم والنقيب مؤمن عكاشة معاون مباحث القسم وبالتنسيق مع العقيد شادي عبد اللطيف رئيس شرطة مرافق سوهاج والنقيب حازم أبو حسوب شرطة المرافق.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتكثيف الحملات والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي ومنع تداول الشيش وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفي سياق متصل قال الدكتور بدر عبدالفتاح، مسؤول العزل المنزلي بغرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بسوهاج، إن هناك 7 أعراض جديدة لمصابي فيروس كورونا، ويجب على كل من يظهر عليه أي من هذه الأعراض المتابعة مع أي طبيب أو الذهاب لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح عبدالفتاح أن الـ7 أعراض هي "آلام أسفل الظهر وآلام في الأكتاف وآلام أسفل الركبة وزغطة متواصلة واحمرار في العين وزيادة شديدة في ضربات القلب وطفح جلدي على اليدين والظهر والقدمين".

وأضاف مسؤول العزل المنزلي بسوهاج أنه يجب المتابعة الطبية اللازمة وعدم الاستهتار والتواني عند ظهور الأعراض، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد اللازم وارتداء الكمامات تحسبًا لتفشي وباء كورونا.