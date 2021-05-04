الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بإلقاء كيس قمامة على مواطن في طنطا

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن ظهور شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ويقومان بإلقاء كيس ممتلئ بالقمامة على شخص آخر يسير مُترجلاً بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ومركب عليه مقطع من إحدى الأغانى.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية إلى تحديد مرتكبى الواقعة “4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا ومركز طنطا”، وقد أمكن ضبطهم والدراجة النارية والهاتف المستخدمين فـى الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بالاتفاق فيما بينهم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى للحصول على نسبة مشاهدة وتحقيق أرباح .
 

فرض قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، غرامة تصل إلى 25 جنيها حيال عدد من الممارسات والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين، ومنها من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان، وكذا من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

وذكرت المادة 379 من قانون العقوبات، والتي تفرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.

قسم شرطة مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي ضبط متهمين قطاع الأمن العام قانون العقوبات مديرية أمن الغربية

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