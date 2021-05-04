الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حي جنوب الغردقة يتلقى 13 طلبًا لتراخيص البناء.. ومواطن: «الشروط معقولة»

حي جنوب الغردقة
حي جنوب الغردقة

بدأ حي جنوب الغردقة، الثلاثاء، في تلقي طلبات تراخيص المباني طبقًا للتغييرات الجديدة التي وضعتها وزارة التنمية المحلية لقانون البناء وذلك من خلال المركز التكنولوجي بالحي بعد اختياره ضمن المرحلة الأولي لاستصدار تراخيص البناء الجديدة.

وأكد مصدر مسؤول بحي جنوب الغردقة، الذي بدأ في تطبيق استخراج التراخيص ضمن أحياء المرحلة الأولي لتنفيذ اشتراطات قانون البناء الجديد أن المركز تلقي في اليوم الأول 13 طلبًا باستصدار تراخيص بناء، وتم الموافقة علي 8 منهم، مشيرًا الي أنه تم رفض بقية الطلبات لتصحيح اوضاعها واستكمال الأوراق المطلوبة.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن تعليمات قانون تراخيص البناء الجديد به تسهيلات للمواطنين، مؤكدًا أنه يتم فحص الطلب بعد التقديم بالمركز التكنولوجي بالحي ومراجعته واستيفاء الإجراءات بعدها يتم منح المواطن الرخصة فور الانتهاء من فحصها ودفع الرسوم المالية المحددة لها طبقًا للقانون.

قال إبراهيم سعيد، أحد المتقدمين للحصول على ترخيص بناء بالمركز التكنولوجي بحي جنوب الغردقة، إنه تقدم بأوراقه للمركز الذي فحص الأوراق الخاصة وقبول طلبه بعد دفع الرسوم المحددة له، مؤكدًا أنه التقدم بطلب للحصول علي ترخيص لبناء وحدة سكنية على قطعة أرض يملكها بنطاق حي جنوب الغردقة.

تابع سعيد أن إجراءات فحص الترخيص والانتهاء منها تتم بسهولة ويسر دون أي تعقيدات، وأن قانون التراخيص الجديد به فوائد للمواطن أهمها توفير شوارع بمساحات كبيرة وتوفير معدلات أمان في عملية البناء مستقبًلا، مشيرًا الي أن هناك تعاون كبير وتسهيلات تتم في عملية الترخيص، مشيدًا بالخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمواطنين والتي تساهم في سرعة وإنجاز هذه الأمور.

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