«مدبولي» يصدر قرارا بتعيين عمرو الحاج رئيسا لهيئة الطاقة الذرية

أصدر قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الأستاذ الدكتور عمرو الحاج علي سيد أستاذ الكيمياء الإشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع رئيساَ لمجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية لمدة 4 سنوات .

‏

من هو عمرو الحاج؟

وتخرج الدكتور عمرو الحاج علي في كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1988 وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة عين شمس عام ‏‏2001 وتدرج بالعمل في الهيئة حتي شغل منصب رئيس شعبه التشعيع الصناعي كما قام بالإشراف علي و إداره احد اهم المنشأت الإشعاعية بالهيئة وهي وحدات المعالجة الإشعاعيه للأغذيه وتعقيم المستلزمات الطبيه بالقاهرة والإسكندرية.



وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر يناير الماضي القرار الوزارى رقم 6 لسنة 2021 بندب الدكتور خالد حامد صقر، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون التدريب والتعاون الدولى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، خلفا للدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا.

يذكر أن الدكتور عاطف عبدالحميد، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، انتهت فترة رئاسته للهيئة في شهر نوفمبر الماضي.

وتمتلك مصر مفاعلين ذريين للأبحاث وإنتاج النظائر بمدينة أنشاص، الأول بقدرة نحو 9 ميجاوات، والثانى 22 ميجاوات، نفذته شركة إيمفاب الأرجنتينية.

وتنتج مصر نحو 7 أنواع من النظائر أبرزها «اليود 131» بنحو 30 كورى (وحدة قياس) أسبوعيًا، ومن «التكنسيوم 99» نحو 30 مولدًا (وحدة قياس)، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار.

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية في ديسمبر الماضي الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث منظومة الحماية المادية لمنشآت الهيئة الحيوية والبدء في أعمال المرحلة الثالثة وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية أن أعمال تطوير منظومة الحماية المادية لمنشآت الهيئة الحيوية تأتي في إطار التعاون الدائم والمثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خالل الخطة المتكاملة لدعم األمن النووي المتكامل «INSSP»والذي توليه الوكالة أهمية كبرى.

وتأسست هيئة الطاقة الذرية المصرية EAEA، عام 1955، وتعمل على القيام بالأبحاث الوطنية والتطوير في مجال الأبحاث النووية السلمية.