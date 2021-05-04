حظيت مواعيد مسلسل موسى على جميع القنوات على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية في الساعة القليلة الماضية.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له وترددها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وأحداث الحلقة 21 وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الفني.

مواعيد مسلسل موسى على جميع القنوات

يعرض مسلسل الفنان محمد رمضان "موسى" الذي يذاع خلال أيام شهر رمضان المبارك 2021 عبر شاشة مجموعة قنوات DMC حيث يعرض في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ويعاد مرتين خلال اليوم الأولى الساعة الحادية عشر والنصف مساء والثانية الساعة الحادية عشر صباحا فيما يتم عرض المسلسل أيضاً على شاشة قناة DMC Drama في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد المر الأولى الساعة الواحدة والنصف صباحا والثانية الساعة السابعة صباحا والثالثة الساعة الواحدة والنصف مساء كما يعرض المسلسل أيضاً على شاشة MBC و MBC Drama و ART حكايات



تردد قناة DMC العارضة لمسلسل موسى

يمكن لعشاق الدراما الرمضانية متابعة أحداث مسلسل الفنان محمد رمضان موسى المذاع حاليا خلال شهر رمضان ضبط تردد قناة DMC عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على ترددها الجديد عبر 11449 و استقطاب أفقي معدل الترميز 5/6 و معامل تصحيح الخطأ 27500 ذات جودة عالية الصورة والصوت HD خلال ال 24 ساعة وذلك حتى تليق بمستوى متابعي القناة التي تعرض مجموعة هائلة من أبرز الأعمال الدرامية التي يتنافس بها نخبة من نجوم الفن في مصر و الوطن العربي

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أحداث الحلقة 21 من مسلسل موسى في رمضان



يمكن متابعته خلال مواعيد مسلسل موسي علي جميع القنوات الحلقات القادمة حيث شهدت الحلقة 21 من مسلسل موسى زواج موسى والذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان من حلاوتهم والتي تقوم بدورها الفنانة سمية الخشاب في فرحهم مطرب شعبي جسده الفنان أحمد سعد وتخيل موسى خلال الفرح صورة حبيبته نجاة وهى تعاتبه على زواجه من غيرها كما شهدت الحلقة الحلقة حضور كبير المطاريد الفنان ضياء عبد الخالق إلى منزل موسى و تحذيره من زوجة شيخ البلد التي أجرت أحد المطاريد لقتله