الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بلقاح كورونا بمستشفى الغردقة العام (صور)

جولة وكيل صحة البحر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر

شهد الدكتور تامر مرعي، وكيل صحة البحر الأحمر، الثلاثاء، تطعيم عدد من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى الغردقة العام، يرافقة الدكتور جمال المغربي، مدير المستشفى والدكتور عمرو عادل، مدير ادارة المستشفيات والدكتورة دعاء أبو القاسم، مدير إدارة مكافحة العدوى.

وقال مرعي إنه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، حرصًا على راحتهم، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام.

أضاف في بيان اليوم، ان التطعيم آمن وبالمجان، كما دعا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاح، فيما تفقد وكيل وزارة الصحة سير العمل بالمستشفى، ومتابعة الأعمال الإنشائية الجديدة، والتأكد من توافر مخزون الأكسجين، موجهًاالفريق الطبى  بحسن استقبال المرضي وذويهم والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء.

 

 

جولة وكيل صحة البحر الأحمر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر
جولة وكيل صحة البحر الأحمر
البحر الاحمر وكيل وزارة الصحة الغسيل الكلوي وزيرة الصحة مستشفى الغردقة العام لقاح كورونا الصحة مكافحة العدوى

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