الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتابع بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص البنائية الجديدة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام وبدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجى بمدينة قها التى تم اختيارها اعتبارًا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.


وأكد الهجان أن المحافظة شكّلت لجنة عليا بالمحافظة، برئاسة نائبه وعضوية السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ، مدير مديرية الإسكان، مدير عام التخطيط  العمرانى، المستشار القانوني وممثل من الرقابة الإدارية.

وقال الهجان إنه اللجنة تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة .
 

أوضح المحافظ أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن والأحياء بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً  لما أعلنه رئيس الوزراء مؤخرًا، لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج الرخص الجديدة بمدينة قها المختارة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفاً  أنه سيتم إستكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

محافظ القليوبية الرقابة الإدارية تراخيص المراكز التكنولوجية اشتراطات البناء

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