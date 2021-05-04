الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي يوجه الحكومة بالتوثيق الدقيق لجهود الدولة لإتاحة البيانات الدقيقة

اجتماع الرئيس
اجتماع الرئيس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.

ويستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

ووجه الرئيس الحكومة في هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رئيس المجلس القومي للمرأه مين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة فى جودة التعليم

رفض تظلم الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفين» ضد قناة السويس

الثلاثاء.. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال

مصدر أمنى ينفى مقتل لواء شرطة فى الساحل بشبرا

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

لا تدعوا على الآخرين.. 5 تنبيهات مهمة من وزير الأوقاف بشأن ليلة القدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى