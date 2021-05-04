خالد جلال فى ختام «هل هلالك»: هدفنا إسعاد الأسرة المصرية

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تؤكد دائما على ضرورة تنوع البرامج الثقافية والفنية حتى تنال إعجاب كل أفراد الأسرة المصرية، لذا حرصنا على تحقيق ذلك فى برنامج هل هلالك بنسخته الخامسة، سعيا لإسعاد الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، وأن تجد كل الأذواق ما يناسبها ويحوز إعجابها، وقد تنوع البرنامج وشمل على العديد من الحفلات الغنائية، تغنى فيها كوكبة من الفنانين المتميزين بأشهر الأغانى الدينية والوطنية.

جاء ذلك عقب انتهاء فعاليات برنامج هل هلالك بنسخته الخامسة، الذى أقيم خلال الفترة من 19 أبريل الماضى حتى 3 مايو الجارى، وأضاف جلال أن وزارة الثقافة تحرص دائما على تكريم أبطال القوات المسلحة والشرطة فى كافة المناسبات الوطنية، ويكرم القطاع كل عام فى الاحتفال بنصر العاشر من رمضان، عدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب العبور، وأيضا عدد من نجوم الفن الذين قدموا أعمالا وطنية لها بصمتها.

وأكد المخرج خالد جلال، أن الفرق الفنية بوزارة الثقافة متمثلة فى الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مثل فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومى والفرقة القومية للموسيقى الشعبية وأنغام الشباب، تنافست جميعها فى جذب جمهور المسرح والتفاعل معهم.

وأشار جلال إلى أن القطاع حرص على إشباع عنصر الفرجة لدى الطفل من خلال مشاركة البيت الفنى للمسرح يوميا بعرض العرائس أوبريت "الليلة الكبيرة"، إلى جانب تنمية مواهب الطفل وقدراته من خلال ركن الطفل الذى قدم يوميا ورش فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل.

ووجه رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، الشكر لكل فريق العمل، ولكل الجهات المشاركة بالبرنامج، كما وجه الشكر لرجال الصحافة والإعلام، الذين حرصوا على متابعة فعاليات البرنامج ونقلها عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ليستمتع بها أكبر عدد من أفراد الأسرة المصرية.

ختام هل هلالك

ختام هل هلالك

ختام هل هلالك

ختام هل هلالك

ختام هل هلالك

ختام هل هلالك

ختام هل هلالك

ختام هل هلالك

ختام هل هلالك

ختام هل هلالك