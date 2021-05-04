الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنوفية» تناقش تجهيز 7 مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا

اجتماع وكيل الصحة
اجتماع وكيل الصحة بالمنوفيه

عقد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تخصيص 7 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ليصل إجمالي مراكز اللقاح إلى 11 مركزًا علي مستوى المحافظة؛ تيسيرًا على المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمحافظة المنوفية من مشقة السفر والمستحقين للحصول علي لقاح كورونا وقاموا بالتسجيل علي موقع وزارة الصحة، بحضور مدير عام الطب الوقائي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير الرعاية الأساسية، مدير الأمراض المعدية، مدير مركز المعلومات، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية وضع بروتوكول للعمل بمراكز التطعيم والتواصل مع عمد ومشايخ القرى والنجوع لتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح، والوصول باللقاح لأكبر قدر ممكن من المواطنين لتقليل أعداد الإصابات ومواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، كما ناقش آليات العمل والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء التطعيم، والتأكيد على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين أثناء تواجدهم بمراكز اللقاح .

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس السيسي وخطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا والحد من انتشاره وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان.

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