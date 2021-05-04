«هنفطر في المحطة».. مبادرة وزراة النقل لتوزيع وجبات إفطار بالمترو والقطارات

مواطنون يشيدون بحملة "هنفطر في المحطة"

دشنت وزارة النقل بالتعاون مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية مبادرة "هنفطر في المحطة" بعدد من محطات مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد بهدف توزيع وجبات إفطار على الصائمين خلال آذان المغرب بشهر رمضان الكريم.

وتقوم الحملة على توزيع ما يقرب من ١٢٠٠ وجبة خفيفة يوميًا لإفطار الصائمين بمحطات المترو خاصة الأكثر كثافة والتي على رأسها محطة الشهداء، أنور السادات، العتبة وغيرها من المحطات، وذلك خلال تواجدهم في المحطة أو القطارات بالتزامن مع آذان المغرب.



ويقول حسين محمد أحد مستقلي مترو الأنفاق يوميا، إن مبادرة "هنفطر في المحطة" جاءت من أجل مساندة المواطنين خاصة أصحاب الوظائف الصعبة الذين يتطلب منهم ساعات عمل طويلة غير مناسبة مع شهر رمضان الكريم فتقديم وجبة إفطار لهم أثناء عودتهم من العمل بمثابة رسالة شكر لهم على مجهودهم.



وتابع أن طبيعة عمله تجعله يستقل خط كامل من مترو الأنفاق خط حلوان-المرج، والذي يجعله متواجد بمترو الأنفاق لوقت طويل قد يتجاوز آذان المغرب وهو ما تقوم به وزارة النقل من تقديم وجبة إفطار للصائمين بمحطات المترو.



وأشادت منى عبد العزيز إحدى مستقلي مترو الأنفاق بحملة "هنفطر في المحطة" التي قامت بها وزارة النقل بالتعاون مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

واستكملت حديثها بأنها غير موظفة وليست مداومة على ركوب مترو الأنفاق إلا في حالات الضرورة، مشيرة إلى أن هناك بعض المواطنين يستقلوا المترو خلال بعض المشاوير المعينة وبسبب أزمة المواصلات وتكدس المرور تجعلهم يتأخروا على موعد الإفطار وهو ما تساعد فيه وزارة النقل من خلال وجبات الإفطار.



وأضاف سيد أحد مستقلي القطارات أن رحلة السفر من محافظة لمحافظة تمتد لعدد من الساعات وفي بعض الأحيان يكون هناك بعض المسافرين بدون وجبات إفطار وهو ما تقدمه وزارة النقل لإفطار صائم على طريق سفر.

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