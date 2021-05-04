محافظ القليوبية يتابع إزالة مباني متعارضة مع توسعة الطريق الدائري

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة تفقد خلالها شوارع أحياء شرق وغرب شبرا، لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

واستهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة فى المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.



وخلال الجولة، تابع الهجان أعمال رفع القمامة من أعلى الطريق الدائري بالخصوص وبشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددًا علي ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة، وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلى النيابة العسكرية، مشددًا على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في النظافة بجميع أنحاء المراكز والمدن والأحياء، إضافة إلى رش وتطهير المنشآت العامة و الأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة عبر مداخل المدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور، رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص.

فى سياق متصل، قال اللواء هشام خشبة، السكرتير العام لمحافظة القليوبية الأسبوع الماضي، إن المحافظة نجحت في الإنتهاء من صرف وتحديد تعويضات وإخلاء مسار توسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة في الخصوص وشبرا الخيمة وكافة الأراضي والمباني والعقارات الواقعة ضمن المشروع

أضاف خشبة أنه تم عقد لقاءات مع المواطنين أصحاب وقاطني وملاك الأراضي والعقارات التي تقع داخل مسار التوسعة التي تبلغ 25 م تقريبا في الإتجاهين مشيرا أنه تم إسداء النصح والإرشاد لهم وتوعيتهم بأهمية المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري لإستيعاب الحركة المرورية المتزايدة علي الطريق وخلق شرايين مرورية مستحدثة تتماشي مع نهضة الطرق والمحاور الجديدة التي دخلت الخدمة ومنها محور العصار وطريق بنها شبرا الحر.