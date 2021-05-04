«تعليم الغربية» يناقش آليات تنفيذ خطة تطعيم العاملين ضد كورونا (صور)

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا موسعًا بقيادات المديرية والإدارات التعليمية العشر، عبر شبكة WEBEX، بحضور قيادات المديرية، لمناقشة آليات تنفيذ خطة تطعيم العاملين بالمديرية والإدارات والمدارس، بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية، مع اتخاذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية.



وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع، خطوات وآليات بدء تسجيل العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية العشر والمدارس، لتلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا.

أوضح وكيل الوزارة، أنه عقب اتمام التسجيل على الموقع الإلكتروني ستقوم فرق التطعيم المختصة التابعة لمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع تعليم الغربية، بالتوجه إلى مقار ديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، للبدء في عملية تلقي اللقاح بالمجان ضد فيروس كورونا المستجد.

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة حققت قفزة نوعية كبرى في مجال النشر الدولي، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة دولياً إلى 715 بحثاً بنهاية شهر إبريل 2021، مقارنة بنشر 495 بحثا في العام السابق.

وأكد عكاشة حرص إدارة جامعة طنطا على دعم البحث العلمي وتعزيز السياسات البحثية وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات الجامعة لتطوير البحث العلمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية عالميا.

أضاف أن ارتفاع الإنتاج البحثي السنوي يعد مؤشراً جيداً انعكس فى تعزيز مكانة الجامعة فى التصنيفات الدولية، حيث ظهرت جامعة طنطا لأول مرة في تصنيف Round University Ranking (RUR) الدولي ضمن 6 جامعات مصرية فقط، محققة المركز 776 عالميًا والخامس محليًا، فضلًا عن الطفرات الكبيرة في برامج الدراسات العليا وعدد الطلاب الملتحقين بها، والإصدارات العلمية في المجلات العلمية.

تعليم الغربية يناقش آليات تنفيذ خطة تطعيم ضد كورونا

اجتماع تعليم الغربية

اجتماع تعليم الغربية