تفاصيل إدراج حركتي حسم ولواء الثورة على قوائم الإرهاب بمصر وأمريكا

بعد عرضها في الإختيار٢

تناولت حلقة مسلسل «الاختيار 2» استعراض ضابط الأمن الوطني الذي يقوم بدوره كريم عبدالعزيز للعمليات الإرهابية لخلايا «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية، «الدستور» تستعرض في التقرير التالي الأحكام الصادرة ضد عناصر الحركة الإرهابية، وحيثيات احكام ادراجهم علي قوائم الإرهاب.

إدراجهم على قوائم الإرهاب

ففي مارس الماضي قضت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، بإدراج 278 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة" والمقيدة برقم 123 لسنة 2018، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 ورقم 1074 لسنة 2017، على قوائم الإرهاب.

الأحكام الصادرة ضدهم

كما قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة 67 متهما بالسجن المؤبد و92 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و29 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات و6 متهمين بالمشدد 7 سنوات و10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وعاقبت متهما واحدا بالسجن 15 عاما ومتهم آخر بالسجن 10 سنوات و4 متهمين بالسجن 7 سنوات و26 متهما بالسجن 5 سنوات و36 متهما بالسجن 3 سنوات.

وقضت بالبراءة لـ5 متهمين، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى للمتهم رقم 45 بأمر الإحالة الذي يدعى محمود عطا علي مع إرسال أوراقه للنيابة العسكرية.

أمريكا تدرج حسم ولواء الثورة منظمة إرهابية

كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية، في يناير الماضي، بإدراج حركة «حسم» أحد الأذرع المسلحة لتنظيم الإخوان، كمنظمة إرهابية أجنبية، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، كذلك أدرجت وزارة الخارجية أيضا كلا من يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء علي علي محمد السماحي، على لائحة الإرهابيين الدوليين.

الاتهامات

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

أسندت النيابة للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.