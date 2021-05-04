الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد عرضها في الإختيار٢

تفاصيل إدراج حركتي حسم ولواء الثورة على قوائم الإرهاب بمصر وأمريكا

محاكمة
محاكمة

تناولت حلقة مسلسل «الاختيار 2» استعراض ضابط الأمن الوطني الذي يقوم بدوره كريم عبدالعزيز للعمليات الإرهابية لخلايا «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان الإرهابية، «الدستور» تستعرض في التقرير التالي الأحكام الصادرة ضد عناصر الحركة الإرهابية، وحيثيات احكام ادراجهم علي قوائم الإرهاب.

إدراجهم على قوائم الإرهاب

ففي مارس الماضي قضت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، بإدراج 278 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة" والمقيدة برقم 123 لسنة 2018، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 ورقم 1074 لسنة 2017، على قوائم الإرهاب.

الأحكام الصادرة ضدهم

كما قضت المحكمة  العسكرية بمعاقبة 67 متهما بالسجن المؤبد و92 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و29 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات و6 متهمين بالمشدد 7 سنوات و10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وعاقبت متهما واحدا بالسجن  15 عاما ومتهم آخر بالسجن 10 سنوات و4 متهمين بالسجن 7 سنوات و26 متهما بالسجن 5 سنوات و36 متهما بالسجن 3 سنوات.

وقضت بالبراءة لـ5 متهمين، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى للمتهم رقم 45 بأمر الإحالة الذي يدعى محمود عطا علي مع إرسال أوراقه للنيابة العسكرية.

أمريكا تدرج حسم ولواء الثورة منظمة إرهابية

كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية، في يناير الماضي، بإدراج حركة «حسم» أحد الأذرع المسلحة لتنظيم الإخوان، كمنظمة إرهابية أجنبية، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، كذلك أدرجت وزارة الخارجية أيضا كلا من يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء علي علي محمد السماحي، على لائحة الإرهابيين الدوليين.

الاتهامات 

نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

أسندت النيابة للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.

قوائم الإرهاب جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية مسلسل الاختيار حسم ولواء الثورة الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 حسم 2 ولواء الثورة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة فى جودة التعليم

رفض تظلم الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفين» ضد قناة السويس

الثلاثاء.. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال

مصدر أمنى ينفى مقتل لواء شرطة فى الساحل بشبرا

«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

لا تدعوا على الآخرين.. 5 تنبيهات مهمة من وزير الأوقاف بشأن ليلة القدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: رسالة إلى شيخ الأزهر

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى