«تعليم أسوان» يناقش احتياجات موجهي التعليم الفني من الأجهزة والمعدات

عقد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الثلاثاء، اجتماعًا بموجهى عموم التعليم الفنى (علمى وعملى)، بحضور محمد شرف، مدير عام التعليم الفنى، وذلك في إطار مناقشة احتياجات التعليم الفنى.

بدأ الاجتماع بترحيب وكيل تعليم أسوان، بالحضور والتأكيد على أن محور الاجتماع الأساسى اليوم هو مناقشة احتياجات مدارس التعليم الفنى من الأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة التى تخدم المنهج الدراسى خلال السنوات القادمة.

أشار وكيل تعليم أسوان إلى أهمية أن يقوم الموجه العام (بالتعاون مع زملائه الموجهين والمعلمين) بتحديد احتياجات تخصصه فى جميع المدارس، وكتابة مذكرة بهذه الاحتياجات، على أن تشمل المذكرة الأجهزة المطلوبة ومواصفاتها، وترفع لمدير التعليم الفنى، بموعد أقصاه غدًا الأربعاء الساعة الثالثة عصرًا.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية ستقوم بدورها بتجميع الطلبات ودراستها، تمهيدًا لعرضها على المختصين بالوزارة أولًا ثم كتابة مذكرة تعرض على المحافظ لأخذ الإجراءات اللازمة، كى تقوم المديرية بعد ذلك بطرح احتياجاتها من خلال مناقصة عامة ، يُسمح فيها بالدخول لأى طرف لدية الامكانيات اللازمة وتنطبق عليه الشروط.

على صعيد آخر، أكد وكيل تعليم أسوان على الجميع أهمية دراسة وكتابة الاحتياجات الفعلية للتخصص، لأنه لن يسمح للموجه بكتابة مذكرة ثم التراجع عنها أو إضافة أو إلغاء عناصر بها بعد تقديمها، ومن يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لأنه من غير اللائق أن تقوم المديرية بالعرض على الوزارة أو المحافظة ثم نقوم بالتغيير وإعادة العرض.

وانتهت فعاليات الاجتماع بفتح وكيل الوزارة لباب المناقشة مع الحضور، لسماع مشكلاتهم ومقترحات، لبحث سبل معالجتها أو تنفيذها، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.