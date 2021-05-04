خطوط إنتاج بمدارس التعليم الفني في دمياط لإنتاج كحك العيد

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن منال عوض وجّهت بتخصيص خطوط الإنتاج بمدارس التعليم الفني لإنتاج مستلزمات العيد من كحك وبسكويت وخلافه عالي الجودة بأسعار مخفضة للمواطنين.



وأكد أنه تم توفير خطوط إنتاج كحك العيد وباقي المستلزمات فى أغلب المدارس الزراعية والمدرسة الفندقية ومدارس التعليم المزدوج لتلبية احتياجات المجتمع بأسعار مخفضة تناسب كافة الفئات تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة مع جودة عالية.



أضاف وكيل تعليم دمياط أن المحافظ وجهت بتوفير احتياجات المجتمع وتفعيل دور المدارس الزراعية من خلال توفير الدواجن واللحوم الحمراء والعصائر الطازجة والمربى وعسل النحل وكذلك عمل مستلزمات العيد بالحجز والعمل على الإنتاج اليومي، مضيفا أنه سيقوم خط الإنتاج خلال شهر رمضان بإنتاج مخبوزات وفطائر وبيتزا وعصائر ومربات بأنواعها.



أشار إلى أنه جارٍ توفير خط إنتاج خبز مدعم وكذلك توفير 6 منافذ لبيع منتجات المدارس الزراعية للمواطنين، مضيفا أن كافة المخبوزات تصنع من أجود أنواع الخامات للحفاظ على الصحة العامة للمستهلك بغض النظر عن الربح ويتم أيضا توفير المربى والزيتون المملح والعصائر الطبيعية بدون مواد حافظة لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على توفير منتج جيد ونظيف بأسعار مخفضة عن الأسواق.