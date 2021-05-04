الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس حزب «مصر الحديثة» يفتتح مقرا جديدا بمحافظة الدقهلية

حزب مصر الحديثة يفتتح
حزب مصر الحديثة يفتتح المقر الجديد بالدقهلية

دعبس: لدينا حزمة من المبادرات سوف تساهم في تاهيل الشباب والمراة


افتتح الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، مقر الحزب الجديد بمحافظة الدقهلية، في حضور عدد من قيادات الحزب علي رأسهم،  اللواء أحمد فهمى أمين عام الحزب ،اللواء أكرم عبد العزيز أمين محافظه الدقهلية، ويسرا سعيد الغريب أمينة المرأة بالمحافظة.

 

حزب مصر الحديثة يفتتح مقر جديدا بالدقهلية 

واضاف دعبس خلال بيان له،  ان الحزب يتبنى سياسة هدفها التواصل مع المواطنين لدعم مواقف الدولة ومؤسساتها الوطنية.

 

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة، أن الحزب سيكون له مكانة في الخريطة السياسية علي أرض مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الهيئة البرلمانية للحزب سيكون لنا أجندة تشريعية تعبر عن المجتمع والمرأة المصرية.

 

رئيس حزب مصر الحديثة مع عدد من أعضاء الحزب 

وأكد  دعبس، أن الحزب يولي أهمية كبري بالمرأة وقطاع الشباب  بالمجتمع وذلك وفقا لتوجيهات  القيادة السياسية مشيرا ان الاحزاب عليها دور كبير في تشكيل الوعي بين فئات المجتمع .

 

واختتم دعبس، بان الحزب سوف يقوم بإطلاق عدة مبادرات مجتمعية خلال الفترة المقبلة من اهمها مبادرات لتاهيل المرأة والشباب لسوق العمل.

 

مصر الحديثة يفتتح مقر الحزب بمحافظة البحيرة

 

وكان الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وعدد من قيادات الحزب الشهر الماض، قد افتتحوا مقر الحزب  بمحافظة البحيرة  فى إطار خطة الحزب التوسعية للانتشار في جميع محافظات مصر.

 

وقال الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب في بيان له ان الحزب  يعمل الي التوسع والانتشار في محافظات الجمهورية، لافتا بان حزب مصر الحديثة يملك العديد من القيادات القوية القادرة علي تحقق اهدافة

 

وأشار رئيس حز مصر الحديث،  أن  الحضور السياسى للأحزاب فى المحافظات يهدف إلى تحفيز المواطنين على المشاركة وإعداد حملات التوعية على نطاق شعبى واسع بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية فى الداخل والخارج .

 

وأضاف رئيس حز مص الحديث، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم عدد من الزيارات علي مستوي الجمهورية من أجل توعية الشباب واشراكهم فى المشاركة السياسية، مضيفا أن الأحزاب السياسية تعيش تجربة حديدة من نوعها خاصة فى ظل التمثيل الحزبى المتنوع والآداء القوى للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ وما تلعبه هذه الأحزاب من دور فى دعم مواقف الدولة بجانب دورها الرقابى والتشريعي.

رئيس حزب مصر الحديثة مقر الحزب الجديد افتتح يتبنى هدفها لدعم مواقف الدولة ومؤسساتها الوطنية

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