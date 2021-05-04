الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

قيادات الأزهر تهنئ رئيس قطاع المعاهد الجديد

قيادات الأزهر
قيادات الأزهر

قدم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وفضيلة الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية؛ التهنئة لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛  بمناسبة تكليفه برئاسة القطاع، مؤكدين أن المشيخة وأساتذة الجامعة والمجمع مستعدون لتقديم جميع الخدمات التعليمية التي تسهم في الارتقاء بالمعاهد الأزهرية وتعمل على تطويرها، مضيفين أن قطاعات الأزهر وحدة واحدة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتعمل جميعها لتحقيق هدف واحد وهو رفعة المجتمع وتنميته، والعمل على تنشئة جيل يخدم الإنسانية في جميع التخصصات العلمية.

وأشار المحرصاوي إلى أن الدكتور سلامة كانت له بصمات واضحة في تطوير كليته، وننتظر منه المزيد في عمله الجديد، وسنقدم له كل الدعم المطلوب.

وحضر اللقاء الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم، والشيخ عوض الله، وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق،  والدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أمين عام المكتب الفني لرئيس القطاع، والشيخ أشرف السعيد، مدير عام التعليم  الابتدائي، وعصام القاضي، مدير عام الجودة، وفايز محمد، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والشيخ أحمد رضوان، مستشار الإدارة المركزية، وأحمد معبد، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وخالد إبراهيم، مدير مكتب رئيس القطاع، وطروب رسلان، مدير عام التعليم الخاص، وفاطمة الأحمر، مدير عام رياض الأطفال، والدكتور إبراهيم الحسيني، مدير عام التعليم النموذجي، وعبد المجيد أحمد، مدير عام المكتبات.

وقرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في وقت سابق، طباعة تغريدة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي نشرت أمس بخط يده على غلاف الكتب الدراسية المقررة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م؛ لتعزيز احترام تراث الأمة، وبيان أهمية التجديد المنضبط للفكر الإسلامي.


وصرح بأن حلقات الإمام الأكبر التي سجلها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 2021 مثلت إستراتيجية دقيقة وخريطة واضحة لتجديد الخطاب والفكر الديني، وعلى كل العلماء أن يبدأوا -والآن وليس غدًا- في البناء على هذه الأسس، وعلى الباحثين بالجامعات تناولها بالبحث العلمي، وقد حصلنا -والحمد لله- على إذن فضيلة الإمام الأكبر على طباعة هذه الحلقات في كتاب وإتاحتها للبحث العلمي.

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