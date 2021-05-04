الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قوافل طبية لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ببورسعيد

جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد

كشف عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد الثلاثاء، عن تنظيم قوافل طبية، بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل لإعطاء جرعة لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم.

أشار نائب المحافظ، خلال لقائه مديري المستشفيات والأطباء بديوان عام المحافظة إلى أن أولوية تلقي اللقاح لكبار السنة فوق 70 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة وأنه ستقدم تيسيرات للمواطنين فيما يخص أسلوب التسجيل، ووقت الحصول على الخدمة وتقليل زمن الانتظار، فضلا عن التوسع في مراكز تلقي اللقاح.

كان مواطنون من كبار السن قد تقدموا بشكاوى إلى محافظ بورسعيد، خلال تفقده مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وذلك بشأن عدم رضاهم عن العمل الإداري في مركز لقاح كورونا وتأخر تلقيهم للقاح رغم تحديد الموعد لهم.
 

كان محافظ بورسعيد قد عنف وكيل وزارة الصحة خلال جولته، لتكدس المواطنين وبطء إجراءات تلقي لقاح كورونا داخل مستشفي النصر للأطفال والتي تعتبر المستشفي الأساسي الذي انطلقت منها حملة التطعيمات ضد الوباء ببورسعيد.

كشف نائب تنظيم قوافل

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