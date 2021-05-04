الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 40

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على كل الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 40 23
الإسكندرية 31 20
وادى النطرون 39 22
طنطا 40 21
شبين الكوم 40 23
دمنهور 36 21
بلطيم 30 21
مطروح 29 20
السلوم 28 19
سيوة 40 23
بورسعيد 31 20
دمياط 30 20
الزقازيق 40 22
المنصورة 38 21
الاسماعيلية 40 21
السويس 40 22
العريش 33 20
رفح 32 20
رأس سدر 37 22
نخل 39 17
نويبع 39 26
طابا 36 23
كاترين 32 15
الطور 36 25
شرم الشيخ 39 27
الغردقة 41 26
مرسى علم 37 25
الفيوم 40 23
بنى سويف 41 23
المنيا 41 23
أسيوط 41 23
سوهاج 42 25
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
ادفو 43 27
أبوسمبل 40 27
الوادى الجديد 42 26
شلاتين 37 25
أبو رماد 38 26
حلايب 33 25
رأس حدربة 32 24


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 39 26
المدينة 38 24
الرياض 36 21
المنامة 33 26
أبوظبى 39 28
الدوحة 34 26
الكويت 35 23
دمشق 36 17
بيروت 26 22
عمان 33 21
القدس 28 20
غزة 29 20
بغداد 38 22
مسقط 35 29
صنعاء 24 16
الخرطوم 38 30
طرابلس 24 20
تونس 23 16
الجزائر 19 15
الرباط 22 14

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