في ذكرى رحيله.. تعرف على سيرة القمص فيلمون سمعان شيخ كهنة طهطا

أقامت كنيسة القديس مارجرجس السوام بإيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات قداس تذكار الأربعين للراحل القمص فيلمون سمعان، شيخ كهنة الإيبارشية، مقتصرة الصلوات على أسرته نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وولد القمص فيلمون سمعان، شيخ كهنة إيبارشية طهطا بعائلة ذات سلسال كهنوتى، والده القمص سمعان القمص جورجيوس القمص سمعان، وهو يمتد بقرابة للبابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح.

التحق القمص فليمون بالكلية الإكليريكية بالقاهرة عام ١٩٦٣ وكان يدرسه بالكلية الأنبا شنودة أسقف التعليم قداسة البابا شنودة الثالث والأنبا غريغويوس أسقف البحث العلمي، ونال نعمة الكهنوت على يد الأنبا إسطفانوس مطران أم درمان وعطبرة ليخدم بالسودان.

وعاد للخدمة بإيبارشية طهطا بكنيسة الشهيد كيرياكوس بساحل طهطا واستقر بكنيسة مارجرجس بالسوالم كنيسة الآباء والأجداد ، كما كان من الآباء الكهنة والأساقفة الذين تحفظ عليهم لفترة فى سبتمبر ١٩٨١، وقضى فترة التحفظ وسط آباء أساقفة منهم أنبا بموا والأنبا بيشوى والأنبا فام والأنبا ويصا.

كما قام بإنشاء كاتدرائية كبيرة باسم مارجرجس بجوار الكنيسة القديمة وكذلك مبنى خدمات كبير بجوار الكاتدرائية.

ورحل القمص فيلمون سمعان فى يوم 26 من شهر مارس الماضي، بعد خدمة كهنوتية كبيرة لأكثر من ٤٥ عاما.

وكان قد تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برسالة تعزية لرحيل القمص فيلمون، كما نعى الأنبا إشعياء مطران طهطا القمص الراحل.

وبدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادا له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية ، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن “يا كل صفوف السمائيين” ، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يوما تنتهي بعيد العنصرة.