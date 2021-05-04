مصرع مواطن سورى فى انفجار لغم من مخلفات داعش بريف حماة

لقي مواطن سوري مصرعه، اليوم الثلاثاء، في انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، ونفوق أكثر من 20 رأسًا من الأغنام في منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة إن "لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش انفجر بينما كان أحد المواطنين يقوم برعي أغنامه في منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور ونفوق أكثر من 20 رأسًا من الأغنام"، وفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا.

- داعش زرع الألغام لإيقاف تحرك الجيش السوري

يذكر أن تنظيم داعش عمد إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة خلال فترة انتشارهم في مناطق البادية ضمن الأراضي الزراعية في محاولة لإيقاف عجلة تقدم الجيش السوري، خلال المعارك التي خاضها لتحرير هذه المناطق وغالبًا ما تنفجر هذه الألغام والعبوات بالمواطنين خلال ذهابهم إلى أراضيهم الزراعية وأثناء قيامهم برعي الأغنام، وفقا للوكالة السورية.



- تحركات مكثفة لخلايا "داعش" في ريف دير الزور الشهر الماضي

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف عن تحركات مكثفة لخلايا تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي خلال الشهر الماضي.

وأعلن المرصد انفجار عبوة ناسفة في الماكف سوق الأغنام بمنطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات، لافتًا إلى أن الانفجار يأتي في ظل نشاط خلايا داعش في المنقطة المذكورة.

فيما تجمع 4 عناصر من تنظيم داعش مستقلين دراجات نارية، وعمدوا إلى إنشاء حاجز عند المركز الثقافي في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، ثم انصرفوا إلى مكان مجهول، دون الاحتكاك بالمواطنين، وفقًا للمرصد السوري.

وكان المرصد السوري قد كشف أيضًا عن محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، طالت عنصر في استخبارات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة، وذلك أمام منزله في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.