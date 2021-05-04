محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف التي تتم بنطاق المحافظة كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة.

أكد المحافظ أنه لن يتم التعامل مع الشركات غير الجادة في التنفيذ وإسناد الأعمال لشركات أخرى جادة في العمل بهدف تحقيق الصالح العام، وذلك خلال ترأسه اجتماع مطول لمناقشة الموقف الحالي لتنفيذ خطة الطرق بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور محمد موسى واللواء علاء رشاد، السكرتير العام واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد والمهندس طارق الجزار رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا والمهندس محمد عامر مدير الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية ، ومدير مديرية الطرق ووكيل وزارة الاسكان ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن تلا وأشمون والباجور وقويسنا ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم وعدد من مسئولي الشركات المنفذة للرصف ، ومدير عام الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام.



فى مستهل الاجتماع، أكد محافظ المنوفية ضرورة التنبيه على المقاولين بأنه لا بدّ من استكمال جميع الطرق بنطاق المحافظة من حيث الأرصفة والبلدورات وبلاعات المطر، وعدم استلام الطريق إلا مطابقا للمواصفات الفنية لتحقيق معدلات الامان والسلامة للطرق، فضلاً عن عدم استلام مطابق الصرف الصحي إلا بوجود مندوب من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



كما تم استعراض بعض معوقات أعمال الرصف لعدد من الطرق بمركز تلا، منها رصف شارع بداية من البوسطة القديمة وحتى صيدلية الجبالي بطريق ميدان عصمت بطول 10كم ، وأعمال رصف شارع بداية من المعهد الديني وحتى المحكمة بطول 10كم ، وكذا رصف شارع جامع النور الموازي لشارع هندسة الري بطول 10كم ، ووجه المحافظ بالتنبيه على الشركة المنفذة بزيادة سرعة معدلات الأداء وذلك لضعف نسب التنفيذ وحتى يشعر المواطن بما يتم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع.



كما تم مناقشة أخر مستجدات أعمال الرصف بمركز قويسنا ، ومنها بدأ أعمال رصف طريق مدخل عرب الرمل و توريد طبقة الأساس الأولى بطريق مدخل أجهور الرمل بطول كيلو و كذا إعادة رصف شارع عبد المحسن الصباحى بطول 7.7كم ، ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمتابعة الأعمال ميدانيا ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بعدد 8 شوارع متفرعة من شارع حضانة الفاروق بحي شرق شبين الكوم بمتوسط أطوال تتراوح بين 100م حتى 300م وكذا نهو اعادة رصف شارع سعيد راضي شارع سعد سلمان بطول 8.7 كم ، كما تم الانتهاء من طبقات الأساس بشارع السكة التحتية بطول 1400م .



وفيما يخص حي غرب فقد تم نهو الأعمال بطريق ترعة المسلك من شارع اسكاروس وحتى نهاية المنطقة السكنية بعرض 6م بطول 800م ، و شارع خليفة من شارع طلعت حرب وشوارع عمر بن عبد العزيز وأبو النبايل من شارع الامين باجمالى اطوال 500م بعرض 6م ، وكذا شارع عبد الحميد كليب من طريق ترعة المسلك ، و شارع القفاص من طريق ترعة المسلك، و شارع ترعة بط من جمال عبد الناصر قبلي وحتى امتداد الجلاء القبلي، 0.5 كم، كما تم فرد طبقة الأساس الثانية بشارع الأمين من شارع صبري أبو علم بعرض 7م بطول 500م ، وشارع أحمد عرابي من سعد زغلول حتى الشبان المسلمين ، وكذا امتداد شارع صبري أبو علم حتى مصنع غزل شبين الكوم ، و شارع مساكن حمدي قنديل من شارع صبري أبو علم، كما تم الانتهاء من طبقات الأساس بشوارع حي عبد المنعم رياض بالعزبة الغربية امتداد شارع القرط خلف مصنع كوكاكولا بطول 1كم .



كما وجه المحافظ مدير الهيئة العامة للطرق والكباري وبالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بإزالة معوقات العمل بشارع العريان من شارع مسجد سمك خلف محطة المياه المرشحة بطول 0.3كم ، وشارع الطيار وأبو النور خلف محطة المياه المرشحة بقبلي بطول 600م وعرض 6م ، فضلا عن تطوير عدد من الشوارع بالعزبة الغربية وقبلي بحي غرب شبين الكوم ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بهدف تنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين



من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على النهوض بكافة مشروعات البنية التحتية ومنها رصف الطرق، مشيراً إلى أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.