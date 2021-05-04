«عبد الغفار» يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم

عقد صباح اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفوضًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الحيوي الأمين العام صندوق تطوير التعليم، بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.



في بداية الاجتماع، أكد عبدالغفار دور الصندوق في ربط كافة الأطراف المعنية بالتعليم التكنولوجي، والتنسيق بينها لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة فى التخصصات الفنية، وتلبي احتياجات سوق العمل، وتحقق متطلبات الثورة الصناعية الجديدة.



كما أكد الوزير على ربط المجمعات التكنولوجية بمنظومة الجامعات التكنولوجية والتكامل معها، مشيرا إلى التوسع الكبير الذي تشهده منظومة الجامعات التكنولوجية الجديدة، حيث يجري الآن العمل على إنشاء 6 جامعات بالمحافظات المختلفة في إطار خطة الوزارة لتغطية محافظات الجمهورية.



وأشار عبدالغفار إلى دور الصندوق فى تقديم الدعم المالى والفنى للمشروعات التعليمية التكنولوجية، ومساعدة الجامعات المصرية في التحول إلى جامعات ذكية، وتقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مدربين بكفاءة تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة

كما شدد الوزير على إجراء تقييم شامل للعناصر البشرية بالمجمعات التكنولوجية؛ لضمان رفع مستوى الأداء بها، ومواكبة الطفرة الحديثة التي تشهدها تكنولوجيا الصناعات.



تناول الاجتماع الموافقة على نقل المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية إلى الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، ونقل مجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم إلى الجامعة التكنولوجية ببني سويف وذلك وفقًا لعدة ضوابط، منها عمل بروتوكولات تعاون بين كل من جامعتى القاهرة الجديدة وبني سويف التكنولوجيتين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستمرار آلية التعاون مع صندوق تطوير التعليم فيما يتعلق بالمجمعين، وإنشاء وحدات حسابية مستقلة خاصة بالمجمعين بالجامعات التكنولوجية، واعتماد اللائحة التنفيذية للجامعات التكنولوجية بهما.



كما وافق المجلس على اعتماد تمويل مصروفات التشغيل السنوية لكل من مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم وأسيوط للعام المالي 2021/2022.



ووافق المجلس على إنشاء المركز القومي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي؛ ويهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمؤسسات التعليم الفني في مرحلتى التعليم قبل الجامعي والجامعي على المنهجية المتبعة بنظم التعليم التكنولوجى، وإعداد المناهج الجديدة المبنية على نظام الجدارات فى التخصصات التكنولوجية المختلفة، وتدريب واعتماد المدققين والممتحنين لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية.



ناقش الاجتماع مقترح التعاون مع صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات؛ لدراسة امكانية استغلال مقر الصندوق بالإسكندرية إلى مجمع تكنولوجي في صناعة الغزل والنسيج.



كما أحيط المجلس علمًا بالبروتوكولات التى قام الصندوق بتوقيعها خلال الفترة الماضية، وتشمل بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لدعم وتطوير شبكة المدارس التكنولوجية التطبيقية، ودعم المدارس الفنية، وبروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات؛ بهدف المساهمة في تأسيس مركز ممتحنين وطنى لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية، ومنح شهادات المؤهلات المهنية فى التخصصات التكنولوجية، وبروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ بهدف تمويل المشاريع الطلابية لطلاب المجمعات، وكذلك قسم البحوث والتطوير بالمجمعات، وبروتوكول تعاون مع جامعة بنى سويف التكنولوجية بهدف تنفيذ الجزء العملي الخاص ببعض المقررات الدراسية بالجامعة فى ورش ومعامل مجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم التابع للصندوق.



كما أحيط المجلس علمًا بتمديد العقد الموقع بين مشروع مجمع التعليم التكنولوجى بأسيوط مع مركز جودة المدارس وتأهيل المعلمين الألمانى لمدة 6 أشهر إضافية.



حضر الاجتماع، د. محمد علاء نائب مدير التعاون الدولى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديه، الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع والتدريب، الأستاذ هشام أحمد عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، المهندس أيمن محمد بدوي العضو المنتدب لشركة اللوتس للإنشاءات، الأستاذ علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، الأستاذة شريهان بخيت مساعد وزير التعاون الدولي.