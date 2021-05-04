الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سمية الخشاب تنشر صورة جارحة بعد ظهور أحمد سعد في «موسى»

أحمد سعد
أحمد سعد

نشرت الفنانة سمية الخشاب، منذ قليل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة غامضة حيث نشرت صورة لـ "خوذة بقرنين"، وذلك عقب انتشار صورتها مع محمد رمضان ومعهما أحمد سعد طليقها، بأحداث مسلسل موسى. 

وأثارت الصور تساؤلات عدد كبيرمن الجمهور من تقصد بهذه الصور، خاصة في ظل وجود شد وجذب على السوشيال ميديا بين جمهورها وجمهور سعد الذي أظهر حالة كوميديا شديدة على هذا المشهد.

وعلق أحمد سعد على المشهد، ونشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من حفل الزفاف، ظهر خلالها وهو يرقص، وعلّق قائلا: "فرح موسى فرحنا كلنا.. مبروك عليك يا حبيب قلبي".

واستقبل الجمهور الصور بردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن أحمد سعد وسمية الخشاب سبق أن تزوجا في أكتوبر من العام 2017، وانفصلا في مارس 2019 بعد زواج دام نحو 18 شهراً، وعقب ذلك تبادلا التصريحات الهجومية على بعضهما.

يعرض العمل على قناة دي ام سي الفضائية ويعرض بعدها بساعتين على قناة dmc دراما، على أن يعرض في تمام الساعة الثامنة على شاشة قناة mbc، ويذاع المسلسل على قنوات mbc1، وابوظبي وmbc عراق قناة دبي الفضائية وقناة رؤيا حيث يعرض في توقيتات مختلفة على مدار اليوم إضافة إلى ذلك سيتم عرضه عبر منصتي Shahid watch it.

 ويجسد الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" دور شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغير ويترك له أخوته ليتولى مسئوليتهم، ووتوالى الأحداث في فترة الستينات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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مواقع التواصل الفنان محمد رمضان المسلسل أحمد سعد التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي سمية الخشاب

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