إندونيسيا تدعو المتاجر الإلكترونية للتنازل عن رسوم الشحن لتحفيز الإنفاق

دعا وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، في بيان اليوم الثلاثاء، منصات التجارة الإلكترونية إلى تقديم عروض ترويجية وشحن مجاني للعملاء خلال أسبوع التسوق عبر الإنترنت الذي يبدأ غدا ويستمر حتى 13 من الشهر الجاري.



ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن التدابير تهدف إلى تحفيز الإنفاق، بعدما اختصرت البلاد، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، فترة عطلة العيد، وحظرت عودة المواطنين إلى مناطقهم لمنع تزايد الإصابات

بكورونا.



وكانت الحكومة قد خططت في البداية لدعم تكلفة الشحن للمهرجان.

ومن المتوقع أن تشارك نحو 72 منصة للتجارة الإلكترونية في المهرجان الذي سيقدم منتجات محلية.



وقال بيما لاجا، رئيس جمعية التجارة الإلكترونية الإندونيسية، في رسالة نصية، إن المنصات أعدت العروض الترويجية الخاصة برمضان والعيد بعناية.

وكان وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي ساديكين إن الحكومة الإندونيسية أكدت اكتشاف ثلاث حالات إصابة باثنين من الأنواع المتحورة من فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وذكر سادكين يوم الاثنين أن أحد النوعين المتحورين المكتشفين هو "B1617"، الذي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، والآخر هو "B1351"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا. وقد تم اكتشاف حالتي إصابة بالنوع "B1617" في العاصمة الوطنية جاكرتا، فيما تم اكتشاف حالة إصابة واحدة بالنوع "B1351" في جزيرة بالي.

وحتى الآن، اكتشفت هذه الدولة الأرخبيلية ستة أنواع متحورة مختلفة من فيروس كورونا الجديد.

وقال ساديكين "نحن بحاجة إلى إدارة هذا الأمر ارتكازا على حقيقة أن العدد لا يزال صغيرا، حيث يمكن أن ينتشر بسرعة بسبب ارتفاع معدل العدوى بهذين النوعين المتحورين من الفيروس مقارنة بالأنواع الأخرى".

وأضاف الوزير أنه يتعين قريبا تطبيق إجراءات العزل على الذين أصيبوا بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا الجديد، كما يتعين تتبع مخالطيهم وفحصهم في أقرب وقت ممكن.