اجتماع تنسيقى لمفوضى أجنحة دول مجلس التعاون بمعرض إكسبو دبى 2020

‏عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في دبي، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع المشاركين الدوليين في معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي، اجتماعًا تنسيقيًا مع مفوضي أجنحة دول مجلس التعاون في إكسبو ٢٠٢٠ دبي.

وخلال الاجتماع تم تنسيق أوجه التعاون المختلفة، بما في ذلك إقامة الفعاليات المشتركة والتنسيق للاحتفال بالأيام الوطنية لدول مجلس التعاون التي ستتزامن مع فترة اقامة معرض إكسبو دبي.

وفي وقتٍ سابق، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “رحبت ‎دبي اليوم بوفود 173 دولة و24 منظمة دولية في اجتماعهم النهائي استعدادًا لانطلاقة ‎إكسبو 2020 في دبي أكتوبر القادم”.

وأضاف بن راشد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات “تويتر”: “دبي مستعدة.. و190 دولة مستعدة .. والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم”.

ويحتفل المكتب الدولي للمعارض، في أول مايو 2021، بالذكرى 170 لإقامة أول إكسبو دولي، بينما يضع "إكسبو 2020 دبي" اللمسات النهائية استعدادًا للانطلاق في أكتوبر.

ويتطلع "إكسبو 2020 دبي" لقيادة الإلهام والابتكار والتعاون في أول حدث ضخم يشهده العالم منذ بدء جائحة "كوفيد-19"، الذي سيمثل تجمعًا عالميًا يحتضن أكثر من 200 جهة ودولة لإلهام التحرك وتقديم حلول فعالة للتحديات التي نعيشها في الوقت الحالي، وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي، سيكون لكل دولة جناحها الخاص.

من جانبه، أشاد سعود الحجيلان، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا و إفريقيا، بالجاهزية الكبيرة و الاستعدادات المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات لاستضافة إكسبو 2020 دبي تحت شعار " تواصل العقول .. وصنع المستقبل"، لافتًا إلى أن ذلك ليس مستغربًا على دولة الإمارات التي اعتدنا منها على النجاح في تنظيم الأحداث الكبيرة.

وقال الحجيلان، في تصريحات سابقة له، إن دولة الإمارات نجحت في التغلب على آثار فيروس كورونا، موضحًا أن عجلة التنمية في دولة الإمارات لم تتوقف عن الدوران بفضل رؤى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وجهودها المتميزة لدعم و تعزيز الاقتصاد الإماراتي وجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى أصبحت الإمارات من البيئات الاستثمارية الجاذبة والرائدة على المستوى العالمي.‎

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