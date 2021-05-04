الأهلى يوافق على اللعب دون الدوليين.. واعتراض بيراميدز والاتحاد وإنبى

أبلغ أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باحتمالية تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بالدوحة 2022، والمحدد إقامتها يونيو وأغسطس وسبتمبر المقبلين.

مجاهد كشف للأندية عن أن الأهلي وافق على خوض مبارياته في فترة التوقف الدولي لأوليمبياد طوكيو دون اللاعبين الدوليين، وينتظر موافقة الزمالك الذي لم يحضر اجتماع اليوم.

فيما كشف محمد سيد حامد، أمين صندوق نادى أسوان، عن أن معظم أندية الدورى الممتاز وافق على إنهاء الدوري 15 أغسطس، باستثناء بيراميدز والاتحاد السكندري وإنبي بعد اعتراضها على اللعب دون لاعبي المنتخب الأوليمبي.

وتابع أن اتحاد الكرة استقر على إنهاء الدورى فى شهر أغسطس مع استمرار إقامة الدورى فى فترة الأوليمبياد.

فيما أوضح حازم خيرت، المدير التنفيذي لنادي وادي دجلة، أن وادي دجلة وافق على رغبة اتحاد الكرة بشرط تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس أحمد مجاهد مع الأندية لوضع آلية لاتحاد الكرة لإنهاء الدورى مبكرا عن الموعد الذى كان حدده اتحاد الكرة هو نهاية شهر سبتمبر.