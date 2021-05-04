الهند: زيادة إنتاج «ريمديسيفير» إلى 10.5 مليون حقنة شهريًا لمواجهة «كورونا»

قال وزير الدولة الهندي للكيماويات والأسمدة الحكومية، مانسوخ ماندافيا، إن إنتاج الدولة من عقار ريمديسيفير ارتفع إلى 10.5 مليون حقنة شهريا مقارنة بـ3 ملايين و700 ألف حقنة الشهر الماضي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير الدولة الهندي، في تصريحات نقلتها صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج عقار ريمديسيفير يتم بوتيرة سريعة في البلاد في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث حققت الهند ثلاثة أضعاف الطاقة الإنتاجية لريمديسيفير وستكون قريبا قادرة على تلبية الطلب المتزايد.

وأشار ماندافيا إلى ارتفاع عدد المصانع المنتجة لعقار ريمديسيفير من 20 مصنعا في أبريل إلى 57 مصنعا حاليا، مضيفا: "إن حكومة الهند تواصل جهودها الحثيثة لمكافحة كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن عقار ريمديسيفير، الذي يعالج الملاريا، يتزايد عليه الطلب يوميا في الهند حيث يستخدم أيضا لمعالجة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما بعد تخطي الإصابات عتبة الـ20 مليون إصابة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

فيما تجاوزت الهند 20 مليون إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيلها 357 ألفا و229 إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 20 مليونا و282 ألفا و833 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3449 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 222 ألفا و408 أشخاص.

وأفادت بأن 320 ألفا و289 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 16 مليونا و613 ألفا و292 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و447 ألفا و133 شخصا.