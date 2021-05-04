«تنسيقية الأحزاب» تطالب بالتعامل مع استفزازات إثيوبيين لرهبان مصريين بالقدس

تقدم النائبان عمرو درويش وعماد خليل، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيانين عاجلين موجهين إلى وزير الخارجية بشأن استمرار الاستفزازات الصادرة من الرهبان الإثيوبيين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، ورفع العلم الإثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من شرطة الاحتلال، وفق المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النائبان، في بيانهما العاجل، وزير الخارجية بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها للدفاع عن حقوق مصر، وحق الرهبان المصريين في دير السلطان بالقدس الشريف.



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