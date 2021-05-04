الأنبا يؤانس وكهنة أسيوط يتلقون لقاح فيروس كورونا

تلقى الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

كما تلقى جميع كهنة إيبارشية أسيوط الجرعات الأولى من اللقاح، وذلك حرصًا منهم على الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد تلقى أيضًا اللقاح ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى كهنة كنائس الإسكندرية.

كما دعا البابا تواضروس وعدد من القيادات الكنسية إلى ضرورة تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك للحد من انتشار الفيروس وتزايد أعداد الإصابات به خاصة مع بدء الموجة الثالثة منه.

وبدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتدادًا له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن "يا كل صفوف السمائيين"، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يومًا تنتهي بعيد العنصرة.

وتحتفل الكنائس المسيحية الثلاث، بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس مساء أمس الأول قداسات عيد القيامة المجيد.

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط.