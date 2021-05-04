ارتفاع ضحايا حادث مترو المكسيك.. ومصر تعرب عن خالص تعازيها

أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي والمواساة لدولة المكسيك الصديقة في حادثة انهيار جسر مترو معلق في جنوب العاصمة مكسيكو سيتي، والتي أسفرت عن عدد كبير من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر على تضامنها ووقوفها مع المكسيك الصديقة وأسر الضحايا والجرحى في هذا المصاب الأليم.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وشهدت العاصمة المكسيكة ليل الاثنين - الثلاثاء حادث مروع ، إثر إنهيار جسر قطار مترو معلق في الجنوب، ما أدى الي العديد من اقتلى والجرحي لحظة مرور قطار عليه.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث المترو في العاصمة المكسيكية إلى 23 قتيلاً، وكان عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد أخر بجروح، جراء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك، وانهار جسر قطار مترو معلق في مكسيكو لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

ووقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن مزيد من الناجين أو القتلى، نتيجة حادث انهيار جسر لقطارات مترو الأنفاق في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، مساء أمس الاثنين.

وأعلنت السلطات المكسيكية سقوط قتلى وعشرات الجرحى في انهيار جسر قطار مترو معلق في العاصمة مكسيكو ليل الاثنين الثلاثاء لحظة مرور قطار عليه.

تفاصيل الحادث

ووفي التفاصيل، وقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة. وأظهرت مشاهد بثتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي طواقم الطوارئ الطبية ورجال الإطفاء في موقع الحادث وهم يمشطون المكان بحثا عن ناجين.

وقالت السلطات إن جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين توقفت بعد فترة وجيزة من الحادث خوفا من سقوط المزيد من الأنقاض أو عربات المترو على الشارع.

وقالت رئيسة بلدية مكسيكو سيتي كلاوديا شينبوم إن عمليات الإنقاذ توقفت "لأن القطار ضعيف جدا". وأضافت أن رافعة تعمل في الموقع على تثبيت عربات القطار كي يتسنى استئناف عمليات الإنقاذ ومعرفة "إن كان هناك آخرون داخل عربة القطار".

وبُني خط المترو رقم 12 الذي يمر فوق الجسر قبل نحو عشر سنوات عندما كان وزير الخارجية مارسيلو إبرارد رئيسا لبلدية مكسيكو سيتي.

وقالت السلطات إن جهود الإنقاذ والبحث عن الناجين توقفت بعد فترة وجيزة من الحادث خوفا من سقوط المزيد من الأنقاض أو عربات المترو على الشارع.

وعرضت قناة تلفزيون محلية لقطات لانهيار الجسر فوق سيارات كانت تسير على طريق في الأسفل قرب محطة أوليفوس في جنوب شرق العاصمة في الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي. وأظهرت مقاطع مصورة أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي عربتي قطار على الأقل معلقتين من الجسر. كما أظهرت اللقطات رجال الإنقاذ وهم يستخدمون سلماً لسحب الركاب من عربات القطار بينما كانوا عالقين.

عمليات الانقاذ توقفت

وقالت كلاوديا شينبوم رئيسة بلدية مكسيكو سيتي إن عمليات الإنقاذ توقفت "لأن القطار ضعيف جدا".

وأضافت أن رافعة تعمل في الموقع على تثبيت عربات القطار كي يتسنى استئناف عمليات الإنقاذ ومعرفة "إن كان هناك آخرون داخل عربة القطار".



ومضت قائلة إن سبعة ممن نقلوا للمستشفيات "في حالة خطيرة"، وكانت قد قالت في وقت سابق إن حوالي 70 شخصا أصيبوا.



وأضافت أن عارضة سقطت فيما يبدو على الجسر، لكن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وبُني خط المترو رقم 12 الذي يمر فوق الجسر قبل نحو عشر سنوات عندما كان وزير الخارجية مارسيلو إبرارد رئيسا لبلدية مكسيكو سيتي.



وقال إبرارد على تويتر "ما حدث اليوم على خط المترو مأساة مروعة، وأعبّر عن تضامني مع الضحايا وأسرهم". وأضاف "بالطبع يجب التحقيق في سبب الحادث وتحديد على من تقع المسؤولية".

