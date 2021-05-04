بدء التطبيق التجريبى لمنظومة البناء بسيدى سالم فى كفرالشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالمركز التكنولوجي بمدينة سيدي سالم، وهي إحدى المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي للمنظومة، وذلك على أن يتم تعميم التجربة بدءا من شهر يوليو المقبل بجميع الأحياء والمراكز والمدن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تطبيق الاشتراطات البنائية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء لوقف فوضى التراخيص.



وأكد المحافظ على ضرورة التسهيل على المواطنين وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن عقب التنفيذ الدقيق لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، لافتا الى أنه فور بدء استلام الطلبات بكافة الأحياء والمراكز والمدن في شهر يوليو المقبل فسوف يكون للمراكز التكنولوجية بالمحافظة دور هام في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة عمرو البشبيشى، نائب المحافظ وعضوية عدد من المختصين تختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

وأكد عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن المركز التكنولوجي بسيدي سالم شهد استعدادات مكثفة لاستقبال المواطنين وتم وضع لافتات داخل المركز بالإضافة إلى الشاشة الإلكترونية والتي توضع الشروط والرسوم، وتواجد اللجنة المكونة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المواطن يتوجه للمركز ويحصل على رقم من ماكينة النداء الآلى وينتظر دوره، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وتباعد، ولا تستغرق عملية استلام أصل ملكية الأرض وصورة البطاقة وتلقي الطلب من 5 لـ10 دقائق فقط، وعقب استلام تلك الأوراق يتم التواصل مع المواطن لتبدأ إجراءات الحصول على الترخيص خلال 10 أيام على أن يختار نموذج من النماذج الأربعة وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والسير في بقية الإجراءات.