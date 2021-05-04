إنشاء قسم مرور الإبراهيمية بالشرقية بمليون و850 ألفًا

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قسم مرور الإبراهيمية المقام على مساحة 875 مترًا والمكون من 3 طوابق بتكلفة مليون و850 ألفًا من الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز، للتأكد من جاهزيته لافتتاحه رسمي؟ا ودخوله الخدمة الفعلية لتلبية احتياجات المواطنين والتيسير عليهم في إنهاء إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات والقيادة الخاصة بهم وحصولهم على الخدمات المرورية المختلفة.

وتجول المحافظ داخل المبني والمزود بكافة الأجهزة والتقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين تنفيذاً لخطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية لأصحاب المركبات للتيسير عليهم.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة استكمال أعمال إحلال وتجديد تغطية ترعة أم الريش بطول ٤.٩٥٠ كم وبتكلفة 9 ملايين و355 ألف جنيه والجاري تعديل بنيتها من مواسير إلى بوكسات خرسانية بطول 400 م تقريبًا، حيث تم الانتهاء من أعمال استبدال 140 مترًا بنسبة تنفيذ 31% وذلك لخدمة زمام 5 آلاف فدان.

شدد محافظ الشرقية علي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بإسراع الخطي في تنفيذ أعمال التغطية وكذلك التنسيق مع المهندسة لبني عبدالعزيز، نائبة المحافظ، لدراسة إمكانية الاستفادة من الموقع بعد تغطيته بإقامة حدائق ومتنزهات كمتنفس للمواطنين وإقامة مشروع لسيارات طعام متنقلة تساهم في توفير فرص عمل للشباب.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الإبراهيمية بالتنسيق مع نائبة المحافظ لوضع التصور الأمثل لأعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة من ناحية ديرب نجم، مشدداً على ضرورة المتابعة لموقف السيارات بالمدينة وعمل تندات إضافية بالموقف تلبية لمطالب السائقين.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة الإبراهيمية بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق كفور نجم، الإبراهيمية، ديرب نجم بطول 13 كم وبتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه شاملة تغطية جنابية يسار الطريق بطول 400 متر، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتنفيذ 7 كم أسفلت، وجار تكثيف الأعمال للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد له.