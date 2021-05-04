تكليف مديرين لإدارة التجارة الداخلية بتموين بنى سويف والواسطى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 273 لسنة 2021 ، والذي تضمن "في مادته الأولى" تكليف حسن حسين أحمد عرفات من المستوى الوظيفي أ بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة " للقيام بتيسير أعمال إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تكليف: محمد عبدالعال جاد الرب "من المستوى الوظيفي أ بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة " للقيام بتيسير أعمال إدارة تموين الواسطى بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، وذلك لحين شغل الوظيفتين طبقاً للقانون أو صدور تعليمات أخرى.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 48 ألفا و168 طنا، وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الجاري وقبل بدء أعمال التوريد صباح اليوم".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021 وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألفا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل (333 ألف و556 طناً)، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.